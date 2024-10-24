Судья, которая провалила оценивание, через суд выбила себе пенсию почти в 150 тыс. грн на месяц: раскрыты детали

Судья Днепропетровского апелляционного административного суда в отставке Юлия Дадим выиграла иск против Пенсионного фонда. Она добилась, чтобы ее пенсию (пожизненное содержание судьи) повысили до 145,3 тыс. грн. в месяц. Дадим была уволена по собственному желанию еще в 2019-м, а за год до этого она провалила оценку Высшей квалификационной комиссии судей.

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Об этом OBOZ.UA стало известно благодаря опубликованному решению в Реестре судебных решений. Так, Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел иск Дадым (дело 160/22585/24), в котором судья в отставке потребовала повысить ей пенсию.

"Судьи Украины, которые находятся в отставке, имеют право на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания в зависимости от изменения размера составляющих судейского вознаграждения работающего на соответствующей должности судьи. Поскольку с 01.01.2023 и с 01.01.2024 изменились составляющие судейского вознаграждения, то возникли правовые проведение пересчета его ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке", – говорится в материалах дела.

Суд принял решение перечислить пенсию задним числом (т.е. она должна доплатить разницу). При этом с 1 января 2024 размер ее пенсии будет составлять 145,3 тыс. грн. "Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области провести перерасчет и выплату с 01.01.2024, как судьи в отставке, ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке на основании справки Третьего апелляционного административного суда № 10/123/24 от 05.02. о судейском вознаграждении, которое учитывается при назначении/пересчете ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке и составляет 50% от 290688,00 грн, с учетом ранее выплаченных сумм", - говорится в решении суда.

Отметим, в 2018-м судью рекомендовала уволить Высшая квалификационная комиссия судей, однако уже в следующем году она уволилась сама. "По результатам квалификационной оценки судья Днепропетровского апелляционного административного суда Дадым набрала 551,7 балла, что составляет менее 67 процентов от суммы максимально возможных баллов по результатам квалификационной оценки всех критериев. "Признать судью Днепропетровского апелляционного административного суда Дадим Юлию Николаевну не отвечающей должности. Рекомендовать Высшему совету правосудия рассмотреть вопрос об освобождении от должности судьи Днепропетровского апелляционного административного суда Дадим Юлию Николаевну", – говорится в решении комиссии.

Сколько получают обычные украинцы

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн., до 5816 грн. В январе 2024 украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать удорожание товаров и услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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