Судья через суд подняла себе пенсию до 209 тыс. грн: пересчет проведут сразу за три года

Наталья Калинич, судья Днепровского апелляционного суда в отставке, задним числом подняла себе пенсию до 209,2 тыс. грн в месяц. В 2025 году она обратилась в суд и добилась повышения выплат, начиная с 2022-го.

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Об этом говорится в решении по делу 580/539/25, которое было принято Черкасским окружным административным судом 3 марта 2025-го. Калинич взяла в Днепровском апелляционном суде справку о зарплате действующего судьи и с этой справкой обратилась в ПФУ с требованием провести перерасчет размера своей выплаты.

В Пенсионном фонде ему отказали. "Истец пропустил срок обращения в административный суд, поскольку просит провести перерасчет и выплату ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке с 01.02.2022, а с исковыми требованиями обратилась в суд только 15.01.2025. Поэтому исковые требования подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку заявлены вне шестимесячного срока, а основания для возобновления срока обращения в суд истица не привела", – говорится в материалах дела.

Наталья Калинич получила справку о зарплате судьи с 01.01.2022 (зарплата судьи составляла 267 948 грн), 01.01.2023 (зарплата судьи составляла 289 872 грн), 01.01.2024 (зарплата судьи составляла 327 024 грн.) Она имеет право на пенсию, размер которой составляет 64% указанной зарплаты.

Таким образом, судья получила перерасчет пенсии сразу за три года, а начиная с января 2024-го ей должны ежемесячно платить по 209,2 тыс. грн. Судья не только получит повышенную выплату, но и право получить компенсацию в виде разницы между фактически полученной суммой и той пенсией, которую ей назначил суд.

"Провести перерасчет и выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания на основании справок Днепровского апелляционного суда от 06.12.2024 №04.2/334/23с и от 20.12.2024 №042/350/23с, №042/351/23с о судейском вознаграждении, которое учитывается при назначении/пересчете ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, и выплатить его с учетом ранее выплаченных сумм", – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируется снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста ухода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65.

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