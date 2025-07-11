Олигарху-беглецу из команды Януковича сообщили о подозрении: в чем его обвиняют

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении Сергею Курченко и группе других российских и украинских дельцов по делу о захвате украинских предприятий на временно оккупированных территориях. Речь идет о незаконном захвате "значительного количества" комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности.

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Как отметили в Офисе генерального прокурора, всего вместе с Курченко, подозрения получили восемь человек. В Службе безопасности уточнили, что в преступную группу входят заместитель министра экономики РФ Сергей Назаров, начальник департамента этого министерства Владимир Павлов, "и другие граждане РФ и Украины, которые перешли на сторону врага".

По материалам дела, в течение 2017-2021 годов Курченко вместе с группой должностных лиц и бизнесменов обеих стран незаконно присвоили и эксплуатировали ряд промышленных комплексов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Они организовали масштабную добычу и вывоз полезных ископаемых, которые продавали в Россию и другие страны, нанося ущерб на десятки миллиардов гривен. По данным следствия, только угля было вывезено на сумму более 6 млрд грн, металлопродукции – на 47,3 млрд грн, коксохимической продукции – на более 1,6 млрд грн.

"Учитывая, что указанные действия совершались во время и с использованием продолжающегося международного вооруженного конфликта, о чем точно было известно соучастникам, а также то, что указанные действия запрещены международным гуманитарным правом, указанная противоправная деятельность является военным преступлением", – подчеркивают в ОГПУ.

Следствие имеет более одного миллиона документов, являющихся доказательствами преступной деятельности группы – это и таможенные декларации с пакетами приложений к ним, и соответствующие договоры, и даже переписка фигурантов,

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения, однако расследование, которое осуществляют сотрудники СБУ при процессуальном руководстве ОГПУ, продолжается. Также продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Отметим, что это далеко не единственный эпизод криминальной деятельности беглого олигарха. Так, еще в декабре 2022 года ВАКС получил обвинительный акт в уголовном производстве против Курченко. В документе указано сразу семь обвинений по статьям Уголовного кодекса. Причем Курченко фигурирует в деле как участник преступной организации, которую возглавлял беглый президент Янукович.

Как сообщал OBOZ.UA, в том же году президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций – и против Виктора Януковича, и против других должностных лиц-предателей и олигархов. Среди них также были Сергей Курченко и Олег Дерипаска.

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