Строительную компанию братьев Медведчука и Казака передали государству: сколько стоит имущество

У родственников экснардепов-предателей Виктора Медведчука и Тараса Козака конфисковать новую партию имущества общей стоимостью почти 16 млн грн. Они тщетно пытались скрыть это от следствия, потому что его передали в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Речь идет о зарегистрированном во Львове предприятии "Бетонбуд", которое покупало незаконно добытый песок у ООО "Керамбуд", которое тоже конфисковали. Песок добывался в Городоцком и Яворивском районах Львовской области.

"По ходатайству ДБР суд арестовал и передал в управление АРМА новую партию имущества предприятия "Бетонстрой", которое его владельцы - родные братья Медведчука и Казака скрыли от фискальных органов", - говорится в сообщении госбюро.

Выяснилось, что на балансе предприятия было неучтено имущество общей стоимостью почти 16 млн. грн. В частности, это ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. В настоящее время продолжается следствие.

Ранее журналисты выяснили, что конечными бенефициарами "Бетонстроя" является родной брат бывшего нардепа Виктора Медведчука – Сергей и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака – Богдан. Первый вылетел из Украины в январе 2022 года, а местонахождение второго неизвестно.

Следует отметить, что имущество и корпоративные права строительной компании "Бетонстрой" передали АРМА

Суд арестовал и передал государству предприятия братьев подозреваемых в госизмене экснардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью почти 400 миллионов гривен. Компании зарегистрированы во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

В управление АРМА основную часть имущества и корпоративных прав строительной компании Бетонстрой передали еще 30 июля. А ранее в Киеве арестовали активы нескольких компаний, фиктивной бенефициаркой которых была 62-летняя львовянка Ольга Куць.

В список арестованной недвижимости попали почти гектар земли на бульваре Дружбы Народов в центре города и недостроенное столичное ЖК "Поэтика". Общая стоимость имущества может достигать 5 млрд. грн. Оказалось, что Куц была сотрудницей нескольких компаний, связанных с семьей Козака, и подписала доверенность, согласно которой стала владелицей более 50% компаний, владеющих арестованной недвижимостью.

Также OBOZ.UA сообщал о конфискации другой недвижимости, корпоративных прав, автотранспорта и одного из крупнейших производителей кирпича на западе Украины – завода "Керамбуд", принадлежавших Сергею Медведчуку и Богдану Козаку. Активы переданы в управление АРМА, что будет способствовать борьбе с коррупцией и пополнению государственного бюджета.

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