Страна Европы открыла украинцам доступ к своей пенсии: что для этого нужно сделать

Финляндия фактически открыла украинским пенсионерам доступ к государственной пенсии, позволив получать выплаты на уровне местных жителей. Для этого нужно выполнить лишь два условия – достичь 65 лет и легально прожить в стране не менее трех лет.

Об этом сообщает профильное издание"На пенсии". 10 марта 2026 года финское ведомство социального обеспечения – KELA объявило о важных изменениях.

Украинцы, прибывшие в страну весной 2023 года, постепенно достигают трехлетнего срока непрерывного проживания, а следовательно получают право претендовать на государственную пенсию по возрасту. Отмечается, что это решение существенно отличается от общеевропейской тенденции, где основной акцент делается на временной помощи или интеграции трудоспособного населения в рынок труда.

Финляндия же фактически признает потребность в долгосрочной социальной защите пожилых людей. Несмотря на громкие заголовки, механизм получения финской пенсии остается четким и структурированным. Чтобы претендовать на выплаты, необходимо выполнить всего два базовых условия:

достичь пенсионного возраста – 65 лет;

легально, непрерывно и постоянно проживать в Финляндии не менее трех лет.

Именно эти критерии открывают доступ к государственной пенсионной системе страны. Один из ключевых моментов, который часто вызывает недоразумения – это начало отсчета трехлетнего срока. Он стартует не с момента пересечения границы, а с даты официального получения статуса постоянного резидента.

На практике это означает, что фактический путь к пенсии может быть длиннее. Например, если человек получил соответствующий статус только через год после прибытия, то именно с этого момента начинается отсчет необходимого периода проживания.

Финская система социального обеспечения работает по принципу тщательной проверки. Никаких автоматических начислений не предусмотрено. KELA рассматривает каждую заявку отдельно, учитывая:

подтверждение постоянного места жительства;

семейные связи в стране;

трудовую историю;

общую интеграцию в общество.

В сети активно распространяется мнение, что время пребывания украинцев в других странах ЕС якобы можно засчитать в необходимый трехлетний стаж в Финляндии. На самом деле это не соответствует действительности.

В расчет может быть включен только страховой стаж – то есть периоды официальной работы с уплатой взносов. Простое пребывание со статусом временной защиты, даже в таких странах как Германия или Польша, не учитывается. Неправильное понимание правил может привести к потере времени и нереалистичных ожиданий.

Для украинских пенсионеров это открывает реальную возможность получить стабильный доход и социальные гарантии на уровне одной из самых развитых стран Европы. Впрочем, важно понимать: система работает по четким правилам, и для успешного получения пенсии необходимо:

соблюдать требования по проживанию;

легализовать свой статус;

заранее готовить документы.

