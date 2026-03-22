Страна Европы открыла украинцам доступ к своей пенсии: что для этого нужно сделать
Финляндия фактически открыла украинским пенсионерам доступ к государственной пенсии, позволив получать выплаты на уровне местных жителей. Для этого нужно выполнить лишь два условия – достичь 65 лет и легально прожить в стране не менее трех лет.
Об этом сообщает профильное издание"На пенсии". 10 марта 2026 года финское ведомство социального обеспечения – KELA объявило о важных изменениях.
Украинцы, прибывшие в страну весной 2023 года, постепенно достигают трехлетнего срока непрерывного проживания, а следовательно получают право претендовать на государственную пенсию по возрасту. Отмечается, что это решение существенно отличается от общеевропейской тенденции, где основной акцент делается на временной помощи или интеграции трудоспособного населения в рынок труда.
Финляндия же фактически признает потребность в долгосрочной социальной защите пожилых людей. Несмотря на громкие заголовки, механизм получения финской пенсии остается четким и структурированным. Чтобы претендовать на выплаты, необходимо выполнить всего два базовых условия:
- достичь пенсионного возраста – 65 лет;
- легально, непрерывно и постоянно проживать в Финляндии не менее трех лет.
Именно эти критерии открывают доступ к государственной пенсионной системе страны. Один из ключевых моментов, который часто вызывает недоразумения – это начало отсчета трехлетнего срока. Он стартует не с момента пересечения границы, а с даты официального получения статуса постоянного резидента.
На практике это означает, что фактический путь к пенсии может быть длиннее. Например, если человек получил соответствующий статус только через год после прибытия, то именно с этого момента начинается отсчет необходимого периода проживания.
Финская система социального обеспечения работает по принципу тщательной проверки. Никаких автоматических начислений не предусмотрено. KELA рассматривает каждую заявку отдельно, учитывая:
- подтверждение постоянного места жительства;
- семейные связи в стране;
- трудовую историю;
- общую интеграцию в общество.
В сети активно распространяется мнение, что время пребывания украинцев в других странах ЕС якобы можно засчитать в необходимый трехлетний стаж в Финляндии. На самом деле это не соответствует действительности.
В расчет может быть включен только страховой стаж – то есть периоды официальной работы с уплатой взносов. Простое пребывание со статусом временной защиты, даже в таких странах как Германия или Польша, не учитывается. Неправильное понимание правил может привести к потере времени и нереалистичных ожиданий.
Для украинских пенсионеров это открывает реальную возможность получить стабильный доход и социальные гарантии на уровне одной из самых развитых стран Европы. Впрочем, важно понимать: система работает по четким правилам, и для успешного получения пенсии необходимо:
- соблюдать требования по проживанию;
- легализовать свой статус;
- заранее готовить документы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!