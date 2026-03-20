Страна ЕС хочет отменить важную для беженцев из Украины выплату: какими будут последствия

В Ирландии планируют постепенно сворачивать программу Accommodation Recognition Payment (ARP). Она предусматривала начисление необлагаемых выплат гражданам страны, которые предоставляют жилье украинским беженцам.

Видео дня

Как сообщает The Irish Times, выплаты уменьшатся с 600 до 400 евро в месяц. Программа продлится до марта 2027 года (тогда завершается режим временной защиты для украинцев), после чего ее планируют завершить окончательно.

"Время этой схемы подходит к концу", – заявил государственный министр Колм Брофи, добавив, что сейчас идет переходный этап.

Что известно о программе

Программу ARP запустили в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Она предусматривает выплаты людям, которые бесплатно размещали украинцев в своих домах, и способствовала расселению в этой стране около 42 тыс. человек.

Ежемесячная Ирландия тратит на эту программу около 14,5 млн евро. Сначала выплата составляла 400 евро, затем ее повысили до 800 евро, а в 2024 году снизили до 600 евро. Некоторые эксперты по недвижимости утверждают, даже после очередного сокращения выплат в некоторых регионах такой механизм все еще остается выгоднее обычной аренды.

Сейчас государство финансирует жилье для около 19,2 тыс. украинцев. Это втрое меньше по сравнению с ноябрем 2023 года, когда жилье оплачивалось для 60 тыс. украинцев. Сейчас новоприбывшие украинцы могут рассчитывать только на оплату государством 30 дней проживания.

Что еще изменится и почему

Снова пересмотреть сумму выплаты чиновники решили из-за ряда факторов:

все больше украинских беженцев находят жилье самостоятельно;

влияние программы на рынок аренды – ARP стимулировала владельцев недвижимости выводить жилье из частного рынка и переводить его в программу.

Другие ограничения для расселения украинцев:

с 1 марта в программе ARP не может участвовать жилье, которое сдавалось в аренду до 2022 года ;

; правительство планирует постепенно отказаться от размещения украинцев в гостиницах, гостевых домах и B&B – в них сейчас законтрактовано более 22 тыс. мест для беженцев;

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!