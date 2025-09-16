Страна ЕС планирует изменить правила работы для украинских беженцев: чего ожидать со следующего года

С 2026 года в Чехии агентства по трудоустройству, которые работают менее трех лет, не смогут нанимать украинцев и других иностранцев, чтобы защитить их от эксплуатации и нелегальной занятости. Отмечается, что новые правила повышают контроль и прозрачность на рынке труда, но одновременно создают вызовы для поиска работы.

Видео дня

Об этом пишет Hospodarske Noviny. По данным министерства труда и социальных дел Чехии (MPSV), из 1044 агентств, работавших по состоянию на июнь 2025 года, только 610 соответствуют новым критериям и смогут продолжить работу с иностранцами.

Остальные 434 агентства будут отстранены от этой деятельности. Украинцы традиционно составляют наибольшую группу работников, которые трудоустраиваются через агентства, – в 2024 году их насчитывалось почти 100 тысяч, тогда как среди чешских работников около 90 тысяч. Новые правила предусматривают несколько ключевых изменений:

лишение агентств с опытом работы менее трех лет возможности трудоустраивать иностранцев;

отмена устаревшего списка запрещенных профессий, который действовал 16 лет. Ранее, например, агентства не могли нанимать сварщиков или водителей грузовиков. Теперь ограничения остаются только для работ в глубоких шахтах, а для других должностей достаточно разрешения от проверенного агентства;

повышение контроля за легальностью трудоустройства и условиями работы иностранцев.

Чешское правительство заявляет, что изменения направлены на защиту иностранцев от трудовой эксплуатации и нелегального трудоустройства. Неопытные агентства часто используют схемы скрытой занятости, заключая фиктивные договоры, что делает работников уязвимыми к невыплатам и плохим условиям труда. Новые правила должны уменьшить эти риски и способствовать прозрачности на рынке труда.

"Это шаг к прозрачности на рынке труда", – отмечает представитель MPSV. Однако эксперты разделились во мнениях. Критики, например специалист по трудовому праву Томаш Гурка, предупреждают, что исключение "молодых" агентств может толкнуть их в серую зону и усилить нелегальную занятость. По данным министерства, более четверти новых агентств – это так называемые ready-made компании, которые быстро меняют владельцев и часто находятся под контролем иностранных субъектов, что затрудняет контроль.

Для украинских работников новые правила имеют двойную роль. С одной стороны, они обеспечивают большую защиту, в частности от невыплат зарплат, ненадлежащих условий труда и фиктивных договоров. С другой стороны, уменьшение числа легальных агентств может усложнить поиск работы, особенно для тех, кто занят на низкоквалифицированных должностях с невысокой зарплатой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше Сейм принял новый законопроект. Он предусматривает, что украинские беженцы смогут получать помощь "800+" в случае, если родители работают, а дети учатся в польских школах. Исключения будут делать, в частности, для людей с инвалидностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!