В Польше ужесточили требования к украинским беженцам: для помощи придется работать

В Польше Сейм принял новый законопроект. Он предусматривает, что украинские беженцы смогут получать помощь "800+" в случае, если родители работают, а дети учатся в польских школах. Исключения будут делать, в частности, для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает издание РАР. "Программа 800+" – выплаты семьям с детьми в возрасте до 18 лет в размере 800 злотых (8840 грн). Кроме того, право на получение выплат будет связано с тем, что иностранцы зарабатывают не менее 50% минимальной заработной платы, в 2025 году это составит 2333 злотых (24,6 тыс. грн).

Учреждение социального страхования (ZUS) ежемесячно будет проверять, были ли иностранцы экономически активными. Если иностранец не был активным в определенном месяце, выплата помощи будет приостановлена, а перевод не будет отправлен. ZUS также будет проверять, выехал ли определенный иностранец из Польши, в реестре Главного командующего Пограничной службы.

Для лучшей идентификации иностранцев, которые подают заявки на получение помощи, и их детей потребуется номер PESEL. Проживание детей в Польше также будет проверяться при выдаче номера PESEL.

Новые правила также предусматривают интеграцию баз данных различных учреждений, что позволит эффективнее контролировать права иностранцев и устранить попытки мошеннического получения помощи.

Также будут введеныограничения по доступу к медицинским услугам для взрослых граждан Украины. Эти ограничения включают программы здравоохранения, медицинскую реабилитацию, стоматологическое лечение и программы лечения лекарствами.

Согласно закону, действующие правила относительно законности проживания граждан Украины в Польше будут продлены до 4 марта 2026 года. Новые правила вступают в силу, как правило, на следующий день после их публикации в Вестнике законов.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в конце августа объявил, что не подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины. Он обосновал свое решение, среди прочего, тем, что помощь 800+ должны получать только украинцы, которые работают в Польше.

