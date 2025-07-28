Страна ЕС отменяет важную помощь для украинцев: что изменится с сентября

В Чехии с сентября 2025 года отменяют финансирование украиноязычных ассистентов для украинских учеников – более 190 школ потеряют ключевую поддержку, которая помогала детям адаптироваться к обучению. Вместо персональной помощи останется только ограниченная языковая подготовка, которая не учитывает индивидуальные потребности и создаст трудности для новоприбывших семей.

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Об этом пишет Seznam Zprávy. К середине 2025 года 193 школы в Чехии получили 89 миллионов крон, чтобы обеспечить помощь украинским детям – особенно в тех заведениях, где доля учащихся с временной защитой превышала 10%.

Однако Министерство образования официально подтвердило журналистам, что в 2025-2026 учебном году финансирование не будет продолжено. Причина – бюджетные ограничения и перераспределение средств в направлении базового финансирования для непедагогического персонала. Единственным вариантом поддержки останутся языковые курсы с ограниченным доступом.

По словам издания, для многих школ это шок. В Либерце директор школы Vrchlického Павел Цоуфал уволил пятерых ассистентов уже в июне, а с сентября его школа останется без какой-либо поддержки для 100 украинских учеников.

Другая школа – имени Богумила Грабала в Праге сумела сохранить украиноязычных ассистентов, перераспределив внутренний бюджет. Но такие решения возможны только там, где есть достаточный ресурс и поддержка со стороны руководства.

Часть школ создает языковые группы, однако это требует наличия свободных учителей, помещений и средств. Более того, механизм финансирования не учитывает постоянный приток новых учеников в течение года, что создает трудности для организации системной работы.

Отсутствие помощников углубляет барьеры для новоприбывших детей, затрудняет обучение, снижает мотивацию и вызывает стресс как у школьников, так и у родителей. Без переводчика или куратора родители не всегда могут эффективно коммуницировать с учителями и понимать требования учебного процесса.

Украинским семьям, которые уже находятся в Чехии или планируют переезд, стоит заранее узнать о языковых курсах, особенностях школы и инфраструктуре в регионе проживания. Не менее важно – иметь базовое юридическое понимание своих прав, ведь правила могут меняться в зависимости от города или округа.

Общественные организации, например META, советуют искать альтернативные источники поддержки, в том числе программы адаптации, волонтерские центры и консультации по образованию за рубежом. На быстрое восстановление программы рассчитывать не стоит — правительство сосредоточилось на других бюджетных приоритетах. Однако в самой Чехии нарастает давление со стороны директоров школ, родителей и неправительственных организаций, которые требуют более гибкой модели поддержки, учитывающей реальную ситуацию в классах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша с 1 ноября начинает закрывать центры коллективного размещения для украинских беженцев, оставляя поддержку только для пенсионеров, беременных и людей с инвалидностью. Для остальных введут программу помощи с арендой жилья и языковыми курсами, чтобы стимулировать интеграцию и уменьшить зависимость от государственной поддержки.

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