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Стоят огромных денег: за какие украинские монеты могут хорошо заплатить

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
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Монеты с определенным видом брака могут стоить больших денег

Некоторые коллекционеры могут заплатить тысячи гривен за украинские бракованные монеты. Дело в том, что в современной чеканке ошибки и дефекты почти всегда случайны и, соответственно, крайне редки.

Сам же ценный брак может быть абсолютно разным. К примеру, 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение – но в зеркальном виде.

Некоторые коллекционеры могут заплатить тысячи гривен за украинские бракованные монеты
Видео дня

Ценятся и монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). К примеру, 5 копеек 1992 года хотели купить за 22 500 грн.

Ценный брак может быть абсолютно разным

Впрочем, ценятся не все дефекты. "Если там выкус (нарушение круглой формы монеты, случившееся на этапе вырубки заготовок из металлического листа. – Ред.) или нечто подобное – такие монеты не очень дорогие", – рассказал OBOZREVATEL редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач.

С другой стороны, даже копейки с дорогим браком не отхватят с руками, отметил он. Ведь далеко не все нумизматы собирают именно такие монеты.

"Браки – это уже на любителя. Кто-то собирает такое, кто-то не собирает", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и "обычные" монеты в 1 копейку. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.

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