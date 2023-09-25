Стоят огромных денег: за какие украинские монеты могут хорошо заплатить

Некоторые коллекционеры могут заплатить тысячи гривен за украинские бракованные монеты. Дело в том, что в современной чеканке ошибки и дефекты почти всегда случайны и, соответственно, крайне редки.

Сам же ценный брак может быть абсолютно разным. К примеру, 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение – но в зеркальном виде.

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Ценятся и монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). К примеру, 5 копеек 1992 года хотели купить за 22 500 грн.

Впрочем, ценятся не все дефекты. "Если там выкус (нарушение круглой формы монеты, случившееся на этапе вырубки заготовок из металлического листа. – Ред.) или нечто подобное – такие монеты не очень дорогие", – рассказал OBOZREVATEL редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач.

С другой стороны, даже копейки с дорогим браком не отхватят с руками, отметил он. Ведь далеко не все нумизматы собирают именно такие монеты.

"Браки – это уже на любителя. Кто-то собирает такое, кто-то не собирает", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и "обычные" монеты в 1 копейку. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.