Стоят больших денег: какие украинские 5 копеек можно дорого продать

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые 5 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные разновидности. И именно за них готовы будут заплатить тысячи гривен.

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Так, монеты разновидности 1.1ААк 1992 года, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

А вот 5 копеек 1996 года можно продать более чем за 1000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты.

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на аукционе за 21 101 грн продали украинские 2 копейки 2010 года. При этом в процессе торгов было сделано 98 ставок. Такое желание заполучить монету обусловлено ее коллекционной особенностью – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

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