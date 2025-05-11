Стоимость обучения на контракте в Украине вырастет: в МОН озвучили суммы

В 2025 году стоимость контрактного обучения в украинских вузах вырастет с 35-38 тысяч до около 50 тысяч гривен в год из-за инфляции и необходимости повысить зарплаты преподавателям. Государство частично компенсирует эту сумму через систему грантов - до 15-16 тысяч гривен на одного студента.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью СМИ. Это решение обусловлено не только инфляционными процессами, но и более глубокими системными причинами, связанными с качеством образовательных услуг и уровнем оплаты труда в академической среде.

Как сообщил Винницкий, в 2024 году средняя стоимость контрактного обучения составляла 35-38 тысяч гривен в год. В 2025 году эта сумма возрастет до около 50 тысяч гривен. Такая цифра соответствует средней сумме, которую государство тратит на одного студента-бюджетника. "Качественное образование не бывает дешевым. Мы должны честно это признавать и как педагоги, и как общество", - подчеркнул заместитель министра.

Хотя инфляция играет роль в росте цен, она - не основная причина. По словам Винницкого, речь идет о необходимости повышения заработных плат преподавателям высшей школы. Зарплата преподавателя напрямую зависит от количества студентов и от стоимости обучения. В условиях сокращения абитуриентов, а также снижения общего уровня доходов населения, система высшего образования нуждается в новых источниках финансирования.

"Мы часто говорим о мизерных зарплатах учителей, но забываем, что преподаватели университетов оказываются в еще более сложных условиях", - отметил Винницкий. Понимая, что повышенная стоимость может стать неподъемной для многих украинских семей, МОН разработало новую систему грантов. Она предусматривает частичную компенсацию контрактной стоимости.

Согласно новому подходу, студент будет платить только часть суммы (примерно 35 тысяч гривен), а остальные до 15-16 тысяч гривен будет покрывать государство через целевой грант. Это позволит сохранить доступность образования для широких слоев населения даже в условиях роста цен.

По словам Винницкого, для университетов - это шанс повысить качество обучения, инвестируя в техническую базу, научные исследования и достойную оплату труда преподавателей. Но этот шанс станет реальностью только при условии эффективного управления финансами и прозрачности распределения средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по итогам апреля зафиксирована самая высокая инфляция в 2025 году. В годовом исчислении рост цен превысил 15%, составив 15,1% к апрелю-2024. Одним из ключевых драйверов общей инфляции стало подорожание продуктов питания: с начала 2025-го на 6%, а с прошлого апреля - уже 19,8%.

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