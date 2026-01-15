Старые украинские 10 копеек можно продать почти за 20 тысяч: как выглядит дорогая монета

Украинцы могут выгодно продать некоторые монеты в 10 копеек. Дело в том, что из-за своих особенностей их очень ценят коллекционеры. К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн.

По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

тонком среднем зубе тризуба;

замкнутом пятом и седьмом зерна третьего колоса.

"Есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерна третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

В то же время, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "К 35-летию Независимости Украины" и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

О новых 100 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

