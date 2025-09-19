Старые 50 копеек можно продать более чем за 10 тысяч: как выглядит ценная монета

Коллекционеры высоко ценят украинские монеты в 50 копеек – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Однако не за все – только те, которые обладают "набором" особенных признаков.

К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", получить от 4 000 до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

В Украине отменят 10 копеек

В то же время, в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Старт этого процесса намечен на 1 октября.

При этом вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.

Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т.е. эти монеты стали намного реже использовать.

"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

