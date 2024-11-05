Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит монета

Некоторые старые монеты украинцы могут продать за большие деньги. Дело в том, что некоторые разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся монеты в 1 грн.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 гривня 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи", – отмечают специалисты.

При этом подчеркивается: плашки для нанесения гуртовой надписи быстро износились, поэтому специалисты работали над разработкой новых. "Позже были изготовлены плашки с датами 1994 и 1995. Дату с обеих сторон также отделяли три точки. Пробные гривни чеканили английскими пуансонами с датой 1992 года, поэтому получилось, что на поле монеты указана дата 1992 года, а на гурте – 1994 или 1995", – рассказали нумизматы.

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн. В процессе торгов было сделано 44 ставки.

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