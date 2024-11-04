За старые украинские 2 копейки заплатили больше 100 тысяч: как выглядит дорогая монета

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано 44 ставки.

Почему коллекционеры "подрались" за старую монету

Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов ресурса "Монеты-ягодки", "2 копейки 1992 года никогда не были в обороте".

"Монета крайне редкая", – рассказал автор объявления.

Что известно о монете

О самой монете известно немного. По информации автора объявления:

штамп монеты – АА;

она отчеканена из алюминия;

реставрации не подвергалась;

имеет дефекты – царапины и потертости.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк начал процесс вывода из наличного обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Процесс стартовал 1 ноября. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. При этом замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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