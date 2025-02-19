США прекратили спецпрограмму приема беженцев из Украины: как объяснили решение у Трампа

В США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от граждан Украины, которым разрешили въехать по программе поддержки беженцев, введенной при президентстве Джо Байдена. Это объяснили угрозами, связанными с мошенничеством и вопросами безопасности.

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Как сообщает CBS News, об этом говорится во внутренней записке от Белого дома. Решение коснется украинцев, попавших в США по программе Uniting for Ukraine, позволявшей им въезжать при поддержке спонсоров. Всего по спецпрограмме в США попали около 240 тысяч украинских граждан.

Согласно новой директиве, рассмотрение заявок будет заморожено на неопределенный срок. Она будет продолжаться до завершения проверки для выявления потенциальных случаев мошенничества и совершенствования процедур безопасности.

Кроме украинцев, решение коснется также граждан стран Латинской Америки. Общее количество иностранцев, подпадающих под действие директивы, неизвестно, но их количество может достигать сотен тысяч человек.

Администрация Байдена применила эти программы, чтобы побудить мигрантов въезжать в США через каналы легальной миграции вместо незаконного пересечения южной границы страны. Администрация Трампа их приостановила и обвинила предшественников в злоупотреблении своими полномочиями.

Ранее в администрации Трампа приказали приостановить рассмотрение только новых заявок от мигрантов. Но в записке от 14 февраля чиновник Службы гражданства и иммиграции США Эндрю Дэвидсон (USCIS) приказал ввести "административную паузу" по поводу всех "ожидающих рассмотрения запросов на помощь", поданных мигрантами, которым уже позволили въехать в США соответственно действующих программ администрации Байден.

Они получали двухлетние временные разрешения на работу и защиту от депортации, а многие участники иммиграционных программ подали заявки на другие льготы (в частности на украинцев распространялось действие программы временной защиты). Но согласно новой политике, чиновники больше не смогут обрабатывать какие-либо заявки на эти программы или другие льготы, если запросы были поданы мигрантами, прибывшими в США в соответствии с целевой политикой предыдущей администрации.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что беженцы из Украины уже ощутили на себе последствия решения президента США Дональда Трампа заморозить программы международной помощи по линиям Агентства США по международному развитию (USAID) и Государственному департаменту. Поэтому без финансирования осталась крупнейшая в Польше база помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc.

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