США остановили программу U4U для украинских беженцев: возобновят ли помощь

В США временно приостановили программу United for Ukraine, которая позволяла украинцам получить временное убежище из-за войны в Украине. Ее возобновят после завершения рассмотрения всех ранее поданных заявок.

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Об этом сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS). Согласно официальным данным, программа будет временно заморожена, чтобы обеспечить соблюдение новых иммиграционных стандартов.

по состоянию на март 2023 года по программе U4U в США приехало более 118 тысяч украинцев;

по программе U4U в США приехало более еще около 25 тысяч украинских беженцев попали в США из-за мексиканской границы в начале вторжения России в 2022 году.

Такие масштабы иммиграции делают этот период рекордным для США: за последние годы количество иммигрантов превзошло даже волну иммиграционного бума на рубеже XIX-XX веков. Программа United for Ukraine была создана для предоставления временного приюта украинцам и их семьям, находившимся за пределами США.

Главным условием участия было наличие спонсора в США. Процедура включала несколько этапов:

спонсор из США подавал форму I-134A , в которой декларировал финансовую поддержку;

, в которой декларировал финансовую поддержку; правительство проверяло способность спонсора обеспечить необходимый уровень поддержки для беженца;

после одобрения украинцы могли временно проживать в США в течение двух лет.

Ранее американские медиа, в частности The New York Times, сообщали, что Министерство национальной безопасности США работает над ограничением или просмотром программ убежища, не соответствующих новой политике администрации. Кроме того, многие пользователи в соцсетях и тематических группах для украинцев в США начали массово сообщать, что их родственникам и знакомым, которые должны были прибыть в США по программе U4U, стали отказывать в разрешении на въезд.

Украинская диаспора в США, в частности, Совет украинских христианских церквей штата Вашингтон, призвала правительство не останавливать программу U4U, аргументируя это тем, что для многих украинских семей она остается единственным шансом на спасение.

Организации отмечают, что из-за геноцида украинцев, вызванного российской агрессией, США должны сохранить свои обязательства перед беженцами. Исполнительный указ "Защита наших границ" предусматривает пересмотр или даже отмену нескольких программ предоставления убежища, начатых ранее, включая инициативы администрации Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в столице Австрии Вене в конце января 2025 начались массовые проверки выплат украинским беженцам. Из-за новых бюрократических правил под аудит попали украинцы трудоспособного возраста, пока им на несколько недель приостановили выплаты.

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