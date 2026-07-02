Средняя зарплата в Украине снова выросла: кому и где платят почти 77 тысяч гривен

В мае 2026 года средняя зарплата штатных сотрудников в Украине выросла до 30 961 гривны, что на 1,5 % больше, чем месяцем ранее. Самые высокие доходы получают работники сферы информации и телекоммуникаций – почти 77 тысяч гривен, тогда как самые низкие зарплаты остаются в сфере здравоохранения и социальной помощи – около 21,5 тысячи гривен.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба статистики. В мае средняя заработная плата штатных работников составляла 30 961 гривну.

Для сравнения: в апреле этот показатель составлял 30 515 гривен, то есть всего за один месяц средняя зарплата выросла примерно на 1,5%. Несмотря на сложные экономические условия и военное положение, статистика свидетельствует о постепенном повышении уровня оплаты труда в большинстве секторов экономики.

В каких сферах зарплаты растут быстрее всего

Наиболее заметный рост доходов в мае зафиксировали сразу в нескольких отраслях экономики. К ним относятся:

промышленность;

транспорт и логистика;

финансовый сектор;

информационные технологии и телекоммуникации;

отдельные виды услуг.

Именно эти сферы сегодня остаются среди лидеров по темпам роста заработной платы. Самые высокие зарплаты, как и раньше, получают работники сферы информации и телекоммуникаций.

В мае средний уровень оплаты труда в этой отрасли достиг 76 997 гривен в месяц, что более чем в два с половиной раза превышает средний показатель по стране. Спрос на ИТ-специалистов, цифровизация бизнеса и развитие технологического сектора продолжают поддерживать высокий уровень заработных плат.

Самые низкие зарплаты — в медицине

В то же время меньше всего среди всех основных отраслей экономики зарабатывают работники сферы здравоохранения и оказания социальной помощи. В среднем их зарплата в мае составляла 21 554 гривны. Отмечается, что это почти на 9,5 тысячи гривен меньше среднего показателя по Украине.

В региональном разрезе самые высокие зарплаты традиционно получают жители столицы. В мае средняя заработная плата в Киеве составляла 47 115 гривен. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 гривны. Такое лидерство объясняется высокой концентрацией крупных компаний, международного бизнеса, финансовых учреждений и ИТ-сектора.

Самый низкий уровень оплаты труда Госстат зафиксировал в двух регионах страны. Меньше всего зарабатывают работники:

Черновицкой области – 22 354 гривны;

Кировоградской области – 22 336 гривен.

Таким образом, разница между средней зарплатой в столице и наименее оплачиваемыми регионами превышает 24 тысячи гривен. Вместе со статистикой по доходам Госстат обнародовал и данные о задолженности по выплате заработной платы.

По состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма невыплаченных зарплат в Украине составляла 3,8 млрд гривен. Этот показатель свидетельствует о том, что проблема своевременной выплаты заработной платы для части предприятий по-прежнему остается актуальной.

Почему разные учреждения показывают разные зарплаты

Следует учитывать, что различные государственные органы и аналитические платформы используют разные методики расчета средней зарплаты. Так, Госстат публикует среднюю заработную плату штатных работников предприятий.

Пенсионный фонд Украины рассчитывает среднюю зарплату, с которой фактически уплачивались страховые взносы. Именно этот показатель используется при определении пенсий и в настоящее время составляет 23 220 гривен.

В свою очередь, кадровые порталы анализируют уровень зарплат, указанных в вакансиях. Например, по данным одного из крупнейших сайтов по поиску работы, средняя зарплата в вакансиях составляет около 27 336 гривен, а в Киеве медианный уровень оплаты достигает более 35 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают ввести летнюю "сиесту" с 12:00 до 16:00, а также пересмотреть правила организации труда в условиях войны, сделав работу более безопасной и гибкой. Среди инициатив — удаленная работа после обстрелов, до 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, гибкое начало рабочего дня и обязательный доступ работников к укрытиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!