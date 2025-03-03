Средняя зарплата украинцев за год выросла: на сколько и в каких областях платят больше всего

Средняя зарплата в Украине в 2024 году выросла до 21 473 грн, что в долларовом эквиваленте составляет 535 долларов. Самые высокие зарплаты получают работники IT, авиации и финансового сектора, в то время как меньше всего зарабатывают работники культуры, образования и медицины.

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Об этом пишет глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ссылаясь на данные Госстата. Такие данные средней зарплаты на 23,1% больше, чем в 2023 году и существенно превышают уровень инфляции, который в прошлом году составил 6,5%.

Важно то, что средняя зарплата в 2024 году превысила уровень 2021 года, последнего перед началом полномасштабного вторжения. Для сравнения:

в 2021 году средняя зарплата в Украине составляла 513,5 доллара;

в 2024 году – 534,8 доллара.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, показатели зарплат демонстрируют рост, хотя для многих отраслей этого оказывается недостаточно. Самые высокие средние зарплаты в 2024 году были зафиксированы в следующих областях:

ИТ и телекоммуникации – около 52,5 тыс. грн;

– авиационный транспорт – 43,9 тыс. грн;

– финансовый сектор и страхование – 41,4 тыс. грн.

Это единственные сферы, где средняя зарплата превысила эквивалент 1000 долларов. Специалисты в этих областях продолжают пользоваться высоким спросом на рынке труда. В то же время, самые низкие средние зарплаты были зафиксированы в следующих секторах:

культура (театры, музеи, библиотеки) – 13,1 тыс. грн ;

– ; образование – 14,6 тыс. грн ;

– ; здравоохранение и социальная помощь – 16,9 тыс. грн.

Зарплаты в других отраслях тоже остаются низкими. К примеру:

гостинично-ресторанный бизнес – 15,9 тыс. грн ;

; почтовая сфера – 16,1 тыс. грн ;

; строительство – 16,9 тыс. грн ;

; сельское хозяйство – 17,6 тыс. грн.

Несмотря на общий рост средних зарплат, в наиболее низкооплачиваемых областях повышение было минимальным. Темпы значительно ниже наблюдавшихся в более высокооплачиваемых отраслях, что лишь усиливает разрыв между разными секторами экономики:

в медицинской сфере - +14,3% ;

; в культурной сфере – +15,8% ;

; в образовании – +17,3%.

Эти темпы значительно ниже наблюдавшихся в более высокооплачиваемых отраслях, что лишь усиливает разрыв между разными секторами экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине народные депутаты публикуют свою обновленную годовую декларацию за 2024-й. У большинства парламентариев в прошлом году зарплаты выросли более чем на 10% по сравнению с 2023-м. При этом гораздо больше из бюджета тратят на оплату деятельности нардепов.

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