Спрос на эту недвижимость взлетел на 146%: какие квартиры выбирают украинцы и почему

Украинцы всё чаще покупают квартиры ещё до ввода домов в эксплуатацию – за первое полугодие 2026 года количество таких ипотечных кредитов выросло на рекордные 146%, а их доля в общей структуре выдач увеличилась с 17% до 27%. При этом 93% всех новых ипотечных кредитов в Украине по-прежнему оформляются именно по государственной программе єОселя, без которой полноценное развитие рынка пока остается маловероятным.

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Об этом рассказала первый заместитель председателя правления одного из банков Елена Дмитриева. По её словам, наиболее динамично сегодня растёт сегмент кредитования квартир, которые ещё не введены в эксплуатацию.

Речь идет о кредитах под залог имущественных прав на жилье в строящихся домах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки выдали на 616 таких кредитов больше, а общий рост составил 146%.

В то же время доля таких кредитов в структуре всей новой ипотеки увеличилась с 17% до 27%. Все больше украинцев готовы покупать жилье еще до завершения строительства, используя государственные ипотечные программы.

Первичный рынок также активно растет

Растет и спрос на уже готовые квартиры напрямую от застройщиков. За первые пять месяцев 2026 года банки выдали на 279 кредитов больше, чем в прошлом году. В относительном выражении это прирост на 31%.

Положительную динамику демонстрирует и вторичный рынок, где количество новых ипотечных кредитов увеличилось на 519, или на 45%. По словам эксперта, сегодня банки ежемесячно выдают в среднем около 207 кредитов на квартиры в строящихся домах и ещё примерно 238 кредитов на приобретение уже готового жилья у застройщиков.

Несмотря на положительную динамику, украинский ипотечный рынок почти полностью держится на государственной программе "еОселя". По данным банка, с момента запуска программы украинцы оформили почти 28 тысяч кредитов на общую сумму около 49 млрд гривен.

В настоящее время именно єОселя обеспечивает 93% всех новых ипотечных кредитов в Украине. При этом темпы её развития продолжают ускоряться. Если за первое полугодие 2025 года в рамках программы было выдано кредитов на 5,5 млрд гривен, то за аналогичный период 2026 года — уже на 8,4 млрд гривен.

Объем ипотеки продолжает расти

По состоянию на начало июня общий портфель ипотечных кредитов украинских банков достиг 50 млрд гривен. За последний год он увеличился на 35%, тогда как общий кредитный портфель банковской системы вырос примерно на 10%.

Несмотря на это, ипотека пока занимает лишь около 4% всех банковских кредитов. Кроме того, жилищные кредиты имеют лишь около 42 тысяч украинских семей – это примерно 0,4% всех домохозяйств страны. Еще одним показателем незрелости рынка остается тот факт, что лишь около 3% всех сделок купли-продажи жилья финансируются с помощью ипотеки.

К "еОсели" уже присоединились десять банков, однако почти 80% всех кредитов выдают именно государственные финансовые учреждения. Среди всех заемщиков около 20% составляют внутренне перемещенные лица, получившие дополнительную государственную поддержку в отношении первоначального взноса и платежей в течение первого года.

Еще около 7% кредитов оформляют мобилизованные военнослужащие, которые могут воспользоваться ставкой 3% годовых. Кроме того, 31% заемщиков — это военнослужащие по контракту и сотрудники правоохранительных органов. Также государство увеличило максимальную площадь жилья, которое могут приобрести семьи из двух человек, с 52,5 до 73,5 квадратных метра.

Несмотря на положительную статистику, банкиры считают, что без государственной поддержки рынок не смог бы демонстрировать нынешние темпы развития. Одной из главных проблем остается слабая защита прав кредиторов.

Из-за действующих судебных процедур и мораториев банки могут годами не иметь возможности вернуть залоговое имущество в случае проблемной задолженности. Дополнительным вызовом становятся новые требования к капиталу банков, которые постепенно вводятся в соответствии с европейскими правилами, а также высокая налоговая нагрузка на банковский сектор.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны — причем не только в качестве нового постоянного места жительства, но и рассматривают их как "резервное" жилье. Причина — усиление российских обстрелов.

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