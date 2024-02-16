Соцпомощь нужно сокращать: в "Слуге народа" анонсировали изменения в системе

В условиях полномасштабной войны и нехватки средств, украинская система социальной помощи должна быть сокращена. Тем более, что она является частью "советского наследия". Вместо нее же должна быть создана сбалансированная система, учитывающая новые реалии.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), передает Укринформ. Он объяснил: ныне действующая в Украине социальная система ориентирована на реалии 80-90-х годов. Имея ввиду, очевидно, что она уже устарела.

"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их наверняка должен быть сокращен", – говорится в сообщении.

При этом нардеп подчеркнул: скорее всего, действующая система соцвыплат в Украине будет пересмотрена. Впрочем, каких-либо деталей он не раскрыл.

"Мне кажется, что в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть, должна быть создана вторая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии", – рассказал Наталуха.

Полной отмены соцвыплат не будет

В свою очередь, экономический советник президента Украины Олег Устенко ранее сообщил, что в Украине не отменят социальные выплаты гражданам даже в том случае, если ситуация с помощью США будет критической. В таком случае могут сократить финансирование по другим направлениям, но "социалка" останется нетронутой.

"Если ситуация будет критической, то социальные выплаты будут продолжаться. Все, что касается несоциального характера, программ, скажем инвестиционных, программ, которые заложены в смету нашего государственного бюджета на этот год, их придется, даже несмотря на разработанные графики, передвигать на тот период времени, когда будет получена дополнительная поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную поддержку ООН. Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН.

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