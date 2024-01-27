ООН раздаст части украинцев по 10,8 тыс. грн: кто имеет право получить и как
В Украине внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную поддержку ООН. Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10800 гривен от УВКБ ООН.
Об этом сообщает Минреинтеграции.. Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.
Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:
- имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
- опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.
Следует предоставить следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).
3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.). 4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).
5. Номер банковской карты для выплаты пособия.
6. Личный номер телефона.
Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.
Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство социальной политики представило проект документа о продлении выплат для переселенцев с 1 февраля. Выплаты продолжат только небольшое количество украинцев.
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