ООН раздаст части украинцев по 10,8 тыс. грн: кто имеет право получить и как

В Украине внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную поддержку ООН. Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10800 гривен от УВКБ ООН.

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Об этом сообщает Минреинтеграции.. Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Следует предоставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность.

2. Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).

3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.). 4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).

5. Номер банковской карты для выплаты пособия.

6. Личный номер телефона.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство социальной политики представило проект документа о продлении выплат для переселенцев с 1 февраля. Выплаты продолжат только небольшое количество украинцев.

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