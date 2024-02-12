Отменят ли соцвыплаты в Украине в случае отсутствия финпомощи от США: у Зеленского дали ответ

В Украине не отменят социальные выплаты гражданам даже в том случае, если ситуация с помощью США будет критической. В таком случае могут сократить финансирование по другим направлениям, но "социалка" останется нетронутой.

Об этом рассказал экономический советник президента Украины Олег Устенко в эфире телемарафона. По словам советника Владимира Зеленского, при наличии проблем с финансированием соцвыплаты в стране прекращаться не будут.

При этом власти могут отложить некоторые программы несоциального характера. Как отметил Устенко, их поставят на паузу или будут выполнять, когда будет понятно, что расчеты по ним будут. То есть только после того, как начнут поступать дополнительные финансы в страну.

"Если ситуация будет критической, то социальные выплаты будут продолжаться. Все, что касается несоциального характера, программ, скажем инвестиционных, программ, которые заложены в смету нашего государственного бюджета на этот год, их придется, даже несмотря на разработанные графики, передвигать на тот период времени, когда будет получена дополнительная поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки", – сказал он.

Финансирование Украины от США: что происходит с законопроектом

В воскресенье, 11 февраля, верхняя палата Конгресса США (Сенат) проголосовала за прекращение дебатов и внесение поправок в законопроект HR 815, который предусматривает выделение $95 миллиардов в поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Таким образом Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию документа.

Следующим процедурным шагом является голосование за утверждение замены текста (требуется 51 голос). Оно может состояться не ранее чем через 30 часов с момента прекращения дебатов, то есть не ранее 12 февраля. Ранее Сенат исключил из пакета двухпартийную попытку усилить иммиграционный контроль на границе США и Мексики.

В целом документ, который сейчас рассматривает Конгресс, предусматривает около $60 миллиардов, которые пойдут на поддержку Украины. Около $14 миллиардов выделено на то, чтобы позволить Украине перевооружиться за счет закупки оружия и боеприпасов, и еще почти $15 миллиардов на вспомогательные услуги, такие как военная подготовка и обмен разведданными.

Пакет также включает невоенную помощь. Около $8 миллиардов пойдут на то, чтобы помочь правительству Украины продолжить базовую деятельность с запретом на выделение денег на пенсии. И на помощь частному сектору Украины выделено около $1,6 миллиарда.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Киев в понедельник, 12 февраля, прибыли представители Международного валютного фонда (МВФ). Ожидается, что стороны обсудят экономические вызовы и международные обязательства Украины.

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