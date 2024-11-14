Социальные стандарты не будут повышать в 2025 году: какой будет минималка и прожиточный минимум

В 2025 году правительство Украины не будет повышать социальные стандарты из-за отсутствия средств в бюджете. Минимальная зарплата останется на уровне 8000 гривен, а минимальная пенсия – 2361 гривен, что позволит сохранить стабильность выплат без дополнительной нагрузки на финансовую систему.

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Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Подласа в интервью СМИ. Повышение минимальной зарплаты даже на 100 грн стоит бюджету 5,3 млрд грн, а повышение прожиточного минимума на 100 грн обойдется в 11 млрд грн.

К этим показателям привязаны выплаты в бюджетной сфере, расходы на социальную помощь, а также трансферты в Пенсионный фонд. Именно поэтому правительство решило оставить социальные стандарты на уровне 2024 года.

Министр финансов Сергей Марченко также подтвердил, что в 2024 году минимальная заработная плата была повышена на 19% до 8000 грн, но пока нет возможности ее дальнейшего роста. По мнению Марченко, правительство считает целесообразным сохранить размер минимальной зарплаты на этом уровне в течение всего 2025 года.

Несмотря на отсутствие повышения социальных стандартов, правительство подчеркнуло, что сокращение или отмена выплат не планируется. "Мы обеспечим все потребности социально незащищенных категорий. Ни разу с начала полномасштабного вторжения не было задержек в выплатах пенсий или другой социальной помощи", – заявил Марченко на брифинге.

Проект бюджета на 2025 год предусматривает сохранность минимальной заработной платы на уровне 8000 грн. Это означает, что размер минимальной пенсии останется на уровне 2361 грн., а бездефицитность бюджета Пенсионного фонда позволит поддерживать выплаты без дополнительных урезаний.

Отсутствие повышения социальных стандартов может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны это позволит избежать дополнительного давления на бюджет, сохранить стабильность финансовой системы и обеспечить бесперебойность социальных выплат. Не считая того, замораживание малых выплат не учитывает инфляцию, что может привести к понижению покупательной способности населения и усилению общественного неравенства.

В то же время, в Минфине уверены, что имеющихся ресурсов хватит для выполнения всех обязательств перед гражданами. "Доля социальных расходов в общих расходах бюджета-2025 достаточно, чтобы обеспечить все потребности социально незащищенных категорий населения", - подчеркнул Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине требования к стажу для пенсии меняются каждый год – причем в сторону ужесточения. Так, если в 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет требуется 31 год стажа, то в 2025 году понадобится уже 32 года. В 2026-м минимум возрастет до 33 лет и будет повышаться к 2028-му, пока не достигнет 35 лет.

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