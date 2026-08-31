Женщины в Украине получают значительно меньшие пенсии, чем мужчины: откуда взялся разрыв в выплатах

В начале 2026 года средняя пенсия женщин в Украине была примерно на 2 тысячи гривен меньше, чем у мужчин – 5,5 тыс. грн против 7,5 тыс. грн. Такая разница формируется на протяжении всей трудовой жизни из-за более низких доходов, перерывов в работе и большей занятости в менее оплачиваемых сферах.

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Об этом рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, речь идет не о разнице в возрасте или отдельных случаях, а о системном неравенстве, которое формируется задолго до момента выхода человека на пенсию.

Почему пенсии женщин оказались ниже

Размер пенсии в солидарной системе напрямую связан с трудовым стажем человека. Учитываются, в частности, страховой стаж и заработок, с которого уплачивались взносы. Поэтому если на протяжении десятилетий человек получал меньшую зарплату или имел периоды, когда взносы были невысокими или вообще не уплачивались, это в конечном итоге отражается и на размере его пенсии.

Именно здесь и возникает одна из главных причин гендерного разрыва. Женщины в Украине исторически чаще работали в сферах с более низким уровнем оплаты труда. Даже при одинаковой занятости мужчин и женщин их профессиональные траектории нередко различались, ведь мужчины чаще были представлены в высокооплачиваемых отраслях и на должностях, где уровень заработка был выше.

Более низкая зарплата означает не только меньший доход в конкретный период жизни. Она также означает меньшие страховые взносы, а значит, в перспективе — меньшую пенсию.

Перерывы в работе также влияют на будущие выплаты

Еще один фактор — перерывы в трудовой деятельности. Чаще всего они связаны с уходом за детьми, а также за другими членами семьи.

После рождения ребенка женщина может на время уйти с работы, перейти на неполную занятость или вообще отказаться от карьеры на несколько лет. Возвращение на рынок труда тоже не всегда происходит на тех же условиях, что были до перерыва.

Для самой семьи такая ситуация может быть вполне логичной: кто-то должен ухаживать за ребенком, и нередко именно женщина берет на себя большую часть этой работы. Однако последствия такого решения могут проявиться через десятилетия — уже в виде меньшего пенсионного обеспечения.

Домашняя работа также имеет экономические последствия

Отдельной проблемой остается неравномерное распределение неоплачиваемого труда в семье. Уход за детьми, пожилыми родственниками, ведение домашнего хозяйства и другие семейные обязанности не всегда непосредственно оплачиваются.

В то же время время, затраченное на них, может означать меньшее количество лет полной занятости, более медленный карьерный рост или переход на работу с более низкой зарплатой. В результате женщина может получить меньший совокупный заработок за всю трудовую жизнь по сравнению с мужчиной. А поскольку пенсия в значительной степени зависит от заработка и страхового стажа, такая разница постепенно переносится и на пенсионный возраст.

Важно понимать, что разница в выплатах в 2026 году не возникла внезапно. Пенсия — это своеобразный итог десятков лет трудовой жизни.

Если в течение этого периода одна группа людей в среднем получает более высокие зарплаты, имеет более длительный непрерывный стаж и реже прерывает работу, то в конечном итоге она будет получать и более высокие пенсионные выплаты. Именно поэтому простым повышением пенсий для всех одинаково полностью устранить гендерный разрыв невозможно.

Почему женщины особенно остро ощущают эту проблему

Разница в 2 тысячи гривен может казаться незначительной на фоне общих расходов, однако для пенсионеров даже такая сумма может иметь существенное значение. При невысоких доходах дополнительные средства уходят на базовые нужды – продукты, коммунальные услуги, лекарства, транспорт и другие повседневные расходы.

Поэтому более низкая средняя пенсия означает для многих женщин и меньшие финансовые возможности после завершения трудовой деятельности. Особенно остро проблема может проявляться у тех, кто на протяжении жизни работал за невысокую зарплату или имел длительные периоды, связанные с уходом за детьми или родственниками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, перерасчет пенсий с 1 сентября 2026 года не предусмотрен. Однако часть украинцев может рассчитывать на перерасчет. Речь идет о тех пенсионерах, которые достигли определенного возраста и имеют право на доплату.

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