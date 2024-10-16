Сотни миллионов на Трампа: миллиардеры влили космические суммы в выборы президента США

За последние месяцы богатейшие люди США вложили колоссальные суммы в политические группы, поддерживающие кандидатуру республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Пожертвования лишь четырех миллиардеров почти достигли четверть миллиарда долларов.

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Об этом сообщает CNN. Журналисты отметили, что ошеломляющие суммы пожертвований подчеркивают решающую роль в гонке за президентское кресло, в которой главной соперницей Трампа является действующий вице-президент, демократка Камала Харрис.

Из финансовых документов, поданных в Федеральную избирательную комиссию США, стало известно, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск пожертвовал организации America PAC $75 млн. Вдова миллиардера Шелдона Адельсона, Мириам, пополнила на $95 млн бюджет основанного ею же политического комитета Preserve America. Обе организации поддерживают Трампа.

Кроме того, гендиректор крупнейшего в Северной Америке дистрибьютора транспортных, упаковочных и промышленных товаров Uline, Ричард Юлейн пожертвовал политической группе Restoration PAC $49 млн. Эта сумма пойдет на агитацию за Трампа в "колеблющихся" штатах Пенсильвания, Висконсин и Джорджия.

Еще $5 млн протрамповской организации Right for America перечислили экс-глава Marvel Айк Перлмуттер и его жена Лора. Таким образом, в совокупности только четыре миллиардера в третьем квартале 2024 года пожертвовали около $225 млн организациям, поддерживающим экс-президента. Но этого может оказаться недостаточно.

С момента своего избрания кандидатом на выборах от Демократической партии в июле Камала Харрис собрала $1 млрд донорских средств. Эта сума стала рекордной за такой промежуток времени. А в официальных документов говорится, что в третьем квартале комитет по сбору средств на ее избирательную кампанию собрал $633 млн. Это сумма в четыре раза больше собранной аналогичным комитетом Трампа за то же самое время.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что компания Trump Media and Technology Group, стоящая за социальным медиа-приложением Дональда Трампа Truth Social, 26 марта начала торги на бирже Nasdaq. Выход Trump Media на биржу может принести бывшему президенту США, а ныне и кандидату в президенты более 3 млрд долларов.

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