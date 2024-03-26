Трамп может заработать целое состояние: его собственная соцсеть Truth Social выходит на биржу

Компания Trump Media and Technology Group, стоящая за социальным медиа-приложением Дональда Трампа Truth Social, начнет торги на бирже Nasdaq уже сегодня, 26 марта. Потенциально выход Trump Media на биржу может принести бывшему президенту США, а ныне и кандидату в президенты более 3 млрд долларов.

Как пишет NPR, уже известно, что Trump Media будет торговаться под биржевым символом DJT, сокращенно от имени самого Трампа – Donald J. Trump. Это первый случай почти за 30 лет, когда часть бизнес-империи Трампа становится публичной.

Trump Media and Technology Group собирается стать публичной компанией после завершения слияния с зарегистрированной на бирже компанией-пустышкой Digital World Acquisition Corporation (DWAC). Последняя была создана именно для слияния с компанией Трампа.

Экс-президенту будет принадлежать не менее 58% объединенной компании. Это доля, которая может стоить миллиарды долларов по текущим рыночным оценкам. Его пакет акций предварительно оценивается в три с лишним миллиарда долларов.

Выход Trump Media на биржу запланирован как раз на период, когда Трамп погряз во множестве судебных дел. Ранее апелляционный суд Нью-Йорка снизил сумму, которую политик должен внести в качестве залога по делу о мошенничестве. Трампу теперь за 10 дней нужно внести до 175 млн долларов.

Примечательно, что Трамп вряд ли сможет продать акции Trump Media в течение следующих шести месяцев в соответствии с условиями слияния. Тем не менее, он может попытаться пересмотреть договор или же заложить акции для получения кредита.

На днях политик высоко оценил работу Truth Social, несмотря на ее плачевное финансовое состояние – за первые девять месяцев 2023 года доход компании составил чуть более 3 млн долл. при расходах в 50 млн долларов. "Дела у Truth Social идут очень хорошо", – заверил Трамп.

К слову, также Трамп отказался размещать акции Trump Media на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он заявил, что с бизнесменами "слишком плохо обращаются в Нью-Йорке" и они "не хотят, чтобы на них нападал такой головорез, как этот ужасный генеральный прокурор в Нью-Йорке", пишет CNN.

Однако штаб-квартира биржи Nasdaq также расположена в Нью-Йорке. Более того, и Nasdaq, и Нью-Йоркская фондовая биржа даже расположены в одном и том же районе. То есть все законы Нью-Йорка и политический надзор, которые применялись бы к компании, если бы она была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже, будут применяться к компании, когда она будет зарегистрирована на Nasdaq, объясняют аналитики.

"Это просто умопомрачительно бессмысленно. Я надеюсь, что кто-нибудь, консультирующий президента Трампа, проинформирует его, что те же правила защиты инвесторов, которые действуют на Нью-Йоркской фондовой бирже, также защищают инвесторов на фондовом рынке Nasdaq", – сказал Джонатан Мейси, профессор корпоративного права, корпоративных финансов и ценных бумаг Йельской школы права.

Напомним, после выхода на биржу компания становится публичной или ж открытой – ее акции смогут покупать люди, не имеющие отношения к фирме. При этом сотрудники и основатели фирмы получают возможность заработать на продаже тех акций, которыми уже владеют.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп, который в этом году снова будет бороться за пост президента США, отметился очередным скандальным заявлением. Он выдал, что хочет быть как диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын.

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