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Собственная церковь на территории и оформленные на мам особняки: найдены дома прокуроров в самом дорогом пригороде Киева

Александр Литвин
Личные финансы
5 минут
7,1 т.
Недвижимость, которая оформлена на территории

В Украине целый ряд прокуроров попадала в громкие скандалы из-за покупки недвижимости в одном из самых дорогих населенных пунктах Украины – поселке Козин (историческое название местности – Конча-Заспа). Здесь живет политическая и бизнес-элита, а еще те, кто может заплатить за недвижимость несколько миллионов гривен.

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OBOZ.UA изучил сотни деклараций украинских прокуроров и нашел среди них как минимум восемь владельцев недвижимости в Конча-Заспе. Чаще всего прокуроры оформляют имения на родственников, или же официально берут имущество в аренду. О владельцах крупнейших имений среди прокуроров читайте в материале OBOZ.UA.

Самый большой дом у Симоненко: официально из прокуратуры он уволился в 2025-м

Самым большим имением в Конча-Заспе (поселок Козин) владеет уже бывший заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. После скандала с отдыхом в Испании в 2023-м его уволили с должности заместителя генпрокурора, однако он продолжил официально работать в Офисе генерального прокурора в должности "прокурор" до 20 января 2025-го. Его последняя зарплата с учетом неиспользованного отпуска составила 409,8 тыс. грн.

Жена прокурора, Елена Симоненко, ежегодно декларировала по 6-7 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. Поэтому, если верить декларации, источником богатства Симоненко является бизнес его жены. Елена Симоненко владеет имением в Козине площадью 640,8 кв. м. Этот дом приобрели еще в 2010-м, на тот момент Симоненко уже 12 лет работал в органах прокуратуры.

Как выглядит дом прокурора

"В 2011 году Указом президента Украины Симоненко А.Ю. присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины". Награжден нагрудным знаком "За добросовестную службу в органах прокуратуры" II степени. Дисциплинарных взысканий не имеет", – говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В комиссии дважды рассматривали жалобы на Симоненко. В 2022-м его обвинили в том, что он менял подследственность и закрывал уголовное производство в интересах подозреваемых (комиссия не обнаружила нарушений), а в 2023-м рассматривали его "новогодний" отдых в Испании. Тогда он на Mercedes Benz S600, который принадлежит львовскому бизнесмену и депутату Григорию Козловскому, в сопровождении охранника Козловского поехал за границу.

Симоненко заявил, что имеет троих детей, поэтому не ограничен в праве ездить за границу. Также он отметил, что официально оформил отпуск, в Испании находилась его семья, о том, что его везут на авто Козловского, он якобы не знал и заплатил за эту "услугу" 15 тыс. грн.

Дом оформлен на жену прокурора

"Согласно письменным объяснениям Симоненко А.Ю., 12 декабря 2022 года он обратился к Генеральному прокурору с рапортом о предоставлении отпуска с 30 декабря 2022 года сроком 8 календарных дней, сообщив в этом документе о том, что намерен выехать за границу в Королевство Испания. По результатам рассмотрения рапорта приказом Генерального прокурора от 14 декабря 2022 года ему предоставлен такой отпуск", - говорится в заключении комиссии. Комиссия нарушений снова не обнаружила.

Прокуроры из Киева и их имения в Козине

Имения в Козине имеют также несколько прокуроров (в том числе и работающие) Киевской местной прокуратуры. Например, Максим Топорков, который работал в Киевской местной прокуратуре №1, декларирует дом площадью почти 600 квадратов, который принадлежит его родственнице (вероятно мать) Топорковой Ирине. В 2022-м на Ирину Топоркову оформили сразу несколько компаний: "Лига Инвест Строй", "Вайс Инвест Строй". В обеих фирмах директором, который имеет право подписи, указан бывший прокурор Максим Топорков. На компании оформлены земельные участки для жилой застройки.

Как выглядит имение Ирины Топорковой

Указанный бизнес Топорковы начали вести только в 2022-м, а дом в Козине приобрели еще в 2006-м. Судя по Google Earth, вокруг имения семьи бывшего киевского прокурора есть значительный участок земли, зеленые насаждения. А еще на участке находится здание с золотым куполом (похожее на собственную небольшую церковь).

Еще один бывший киевский прокурор, который потравлял в скандалы из-за взятки, Святослав Мазурик декларировал дом площадью 331,7 кв.м. в Конча-Заспе. Дом официально принадлежит его матери Лилии. Жена бывшего прокурора Наталья Мазурик работала главным специалистом в Киевском апелляционном суде до 2024-го. В прошлом году женщина задекларировала 4,3 тыс. грн дохода и 5,1 тыс. грн социальных выплат. Мужчина за весь год заработал 435,1 тыс. грн (это по 36,2 тыс. грн в месяц).

Святослава Мазурика задержали летом 2020 года во время получения $100 тысяч взятки от сотрудника банка. "Слідство.Інфо" в своем расследовании публиковало скрытое видео, как Мазурик пытался запихнуть деньги в свою сумку. Однако после этого Мазурик продолжил работать в прокуратуре - до апреля 2021-го.

Недавно к жителям Козина присоединилась еще одна представительница прокуратуры – прокурор Шевченовской окружной прокуратуры Киева Марина Мельник. Согласно ее декларации, она живет вместе с руководителем Управления юридического обеспечения Государственного управления делами Вадимом Кучером. Зарплата Кучера в прошлом году составила в среднем 86,3 тыс. грн в месяц, Марина Мельник в среднем зарабатывала по 72,9 тыс. грн. В прошлом году Марина Мельник начала ездить на Land Rover Range Rover Evoque 2016 года (стоимость - около 23 тыс. долларов). Автомобиль оформлен на ее родственницу Людмилу Мельник. А за месяц до этого пара Мельник-Кучер переехала в Козин.

Таунхаус, который арендует Мельник

В декларациях указано, что прокурор вместе с чиновником живут в квартире неизвестной площади. OBOZ.UA удалось выяснить, что на самом деле в качестве квартиры оформлен таунхаус площадью около 300 кв.м. Похожие таунхаусы в Козине сдаются в аренду за 100-125 тыс. грн. Если чиновник и прокурор арендуют таунхаус по рыночной стоимости и живут на официальные доходы, они должны отдавать большинство своих заработков на оплату аренды.

Таунхаус, который арендует Мельник

Уже во время полномасштабной войны, в апреле 2023-го, в Конча-Заспу также переехала семья заместителя начальника управления надзора за соблюдением законов в сфере противодействия организованной преступности Офиса генпрокурора Сергея Яковлева. Речь идет о доме площадью 294 кв.м. Он оформлен на Гончарову Елену Николаевну. В прошлом году прокурор в среднем зарабатывал по 110 тыс. грн в месяц.

Отметим, в этот перечень не попали те прокуроры, которые были уволены еще до появления электронного декларирования. Хотя при том среди них есть, в том числе, владелец одного из крупнейших домов в Козине. Подробнее об этом читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.