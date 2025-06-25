Собственная церковь на территории и оформленные на мам особняки: найдены дома прокуроров в самом дорогом пригороде Киева

В Украине целый ряд прокуроров попадала в громкие скандалы из-за покупки недвижимости в одном из самых дорогих населенных пунктах Украины – поселке Козин (историческое название местности – Конча-Заспа). Здесь живет политическая и бизнес-элита, а еще те, кто может заплатить за недвижимость несколько миллионов гривен.

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OBOZ.UA изучил сотни деклараций украинских прокуроров и нашел среди них как минимум восемь владельцев недвижимости в Конча-Заспе. Чаще всего прокуроры оформляют имения на родственников, или же официально берут имущество в аренду. О владельцах крупнейших имений среди прокуроров читайте в материале OBOZ.UA.

Самый большой дом у Симоненко: официально из прокуратуры он уволился в 2025-м

Самым большим имением в Конча-Заспе (поселок Козин) владеет уже бывший заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. После скандала с отдыхом в Испании в 2023-м его уволили с должности заместителя генпрокурора, однако он продолжил официально работать в Офисе генерального прокурора в должности "прокурор" до 20 января 2025-го. Его последняя зарплата с учетом неиспользованного отпуска составила 409,8 тыс. грн.

Жена прокурора, Елена Симоненко, ежегодно декларировала по 6-7 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. Поэтому, если верить декларации, источником богатства Симоненко является бизнес его жены. Елена Симоненко владеет имением в Козине площадью 640,8 кв. м. Этот дом приобрели еще в 2010-м, на тот момент Симоненко уже 12 лет работал в органах прокуратуры.

"В 2011 году Указом президента Украины Симоненко А.Ю. присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины". Награжден нагрудным знаком "За добросовестную службу в органах прокуратуры" II степени. Дисциплинарных взысканий не имеет", – говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В комиссии дважды рассматривали жалобы на Симоненко. В 2022-м его обвинили в том, что он менял подследственность и закрывал уголовное производство в интересах подозреваемых (комиссия не обнаружила нарушений), а в 2023-м рассматривали его "новогодний" отдых в Испании. Тогда он на Mercedes Benz S600, который принадлежит львовскому бизнесмену и депутату Григорию Козловскому, в сопровождении охранника Козловского поехал за границу.

Симоненко заявил, что имеет троих детей, поэтому не ограничен в праве ездить за границу. Также он отметил, что официально оформил отпуск, в Испании находилась его семья, о том, что его везут на авто Козловского, он якобы не знал и заплатил за эту "услугу" 15 тыс. грн.

"Согласно письменным объяснениям Симоненко А.Ю., 12 декабря 2022 года он обратился к Генеральному прокурору с рапортом о предоставлении отпуска с 30 декабря 2022 года сроком 8 календарных дней, сообщив в этом документе о том, что намерен выехать за границу в Королевство Испания. По результатам рассмотрения рапорта приказом Генерального прокурора от 14 декабря 2022 года ему предоставлен такой отпуск", - говорится в заключении комиссии. Комиссия нарушений снова не обнаружила.

Прокуроры из Киева и их имения в Козине

Имения в Козине имеют также несколько прокуроров (в том числе и работающие) Киевской местной прокуратуры. Например, Максим Топорков, который работал в Киевской местной прокуратуре №1, декларирует дом площадью почти 600 квадратов, который принадлежит его родственнице (вероятно мать) Топорковой Ирине. В 2022-м на Ирину Топоркову оформили сразу несколько компаний: "Лига Инвест Строй", "Вайс Инвест Строй". В обеих фирмах директором, который имеет право подписи, указан бывший прокурор Максим Топорков. На компании оформлены земельные участки для жилой застройки.

Указанный бизнес Топорковы начали вести только в 2022-м, а дом в Козине приобрели еще в 2006-м. Судя по Google Earth, вокруг имения семьи бывшего киевского прокурора есть значительный участок земли, зеленые насаждения. А еще на участке находится здание с золотым куполом (похожее на собственную небольшую церковь).

Еще один бывший киевский прокурор, который потравлял в скандалы из-за взятки, Святослав Мазурик декларировал дом площадью 331,7 кв.м. в Конча-Заспе. Дом официально принадлежит его матери Лилии. Жена бывшего прокурора Наталья Мазурик работала главным специалистом в Киевском апелляционном суде до 2024-го. В прошлом году женщина задекларировала 4,3 тыс. грн дохода и 5,1 тыс. грн социальных выплат. Мужчина за весь год заработал 435,1 тыс. грн (это по 36,2 тыс. грн в месяц).

Святослава Мазурика задержали летом 2020 года во время получения $100 тысяч взятки от сотрудника банка. "Слідство.Інфо" в своем расследовании публиковало скрытое видео, как Мазурик пытался запихнуть деньги в свою сумку. Однако после этого Мазурик продолжил работать в прокуратуре - до апреля 2021-го.

Недавно к жителям Козина присоединилась еще одна представительница прокуратуры – прокурор Шевченовской окружной прокуратуры Киева Марина Мельник. Согласно ее декларации, она живет вместе с руководителем Управления юридического обеспечения Государственного управления делами Вадимом Кучером. Зарплата Кучера в прошлом году составила в среднем 86,3 тыс. грн в месяц, Марина Мельник в среднем зарабатывала по 72,9 тыс. грн. В прошлом году Марина Мельник начала ездить на Land Rover Range Rover Evoque 2016 года (стоимость - около 23 тыс. долларов). Автомобиль оформлен на ее родственницу Людмилу Мельник. А за месяц до этого пара Мельник-Кучер переехала в Козин.

В декларациях указано, что прокурор вместе с чиновником живут в квартире неизвестной площади. OBOZ.UA удалось выяснить, что на самом деле в качестве квартиры оформлен таунхаус площадью около 300 кв.м. Похожие таунхаусы в Козине сдаются в аренду за 100-125 тыс. грн. Если чиновник и прокурор арендуют таунхаус по рыночной стоимости и живут на официальные доходы, они должны отдавать большинство своих заработков на оплату аренды.

Уже во время полномасштабной войны, в апреле 2023-го, в Конча-Заспу также переехала семья заместителя начальника управления надзора за соблюдением законов в сфере противодействия организованной преступности Офиса генпрокурора Сергея Яковлева. Речь идет о доме площадью 294 кв.м. Он оформлен на Гончарову Елену Николаевну. В прошлом году прокурор в среднем зарабатывал по 110 тыс. грн в месяц.

Отметим, в этот перечень не попали те прокуроры, которые были уволены еще до появления электронного декларирования. Хотя при том среди них есть, в том числе, владелец одного из крупнейших домов в Козине. Подробнее об этом читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.