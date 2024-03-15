Сколько будет стоить билет на Луну: Маск приблизился к космическому туризму 

Компания Илона Маска SpaceX 14 марта совершила третью попытку запуска в космос транспортной системы Starship. После того, как транспортная система пройдет все испытания и начнет стабильно работать, билет на корабль может стоить около 100 тыс. долларов.

Трансляцию запуска можно увидеть на Youtube-канале NASASpaceflight. Так, ранее в SpaceX заявляли, что Starship может вмешать от 50 до 100 пассажиров. При этом рабочий запуск может обойтись в 10 млн долларов. То есть минимальная стоимость билета будет составлять около 100 тыс. долларов.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Потенциал Starship позволит ей полностью заменить ракеты-носители семейства Falcon и космические корабли Dragon и Dragon 2, которые SpaceX ранее ввела в эксплуатацию.

Starship – разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая сверхтяжёлая система из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс.

Как сообщал OBOZ.UA, Маск передал часть оборудования и услуг Starlink под контроль Пентагона. Он решил отказаться от контроля над условиями использования спутниковой сети, поскольку не хочет участвовать в решениях, связанных с боевыми действиями в Украине.