Скандальному нардепу жена подарила Maybach: женщина фотографируется с дорогими часами и много путешествует

Супруга народного депутата Богдана Торохтия ("За майбутнє") Алина Левченко подарила своему мужу автомобиль Mercedes-Benz Maybach 2019 года выпуска. Женщина работает в ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" (указала зарплату в размере 18,5 тыс. грн в год) и в "Черниговском хлебокомбинате №2" (указала зарплату в размере 91,3 тыс. грн в год).

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При этом на своей странице в Instagram Левченко позирует в купальнике с часами, стоимость которых значительно превышает несколько годовых официальных зарплат её мужа. На часы Левченко обратили внимание в блоге в Threads cats_and_watches.

В блоге также обратили внимание на то, что женщина слушала русскую песню (это было отражено в аккаунте Левченко). Однако гораздо интереснее — часы, в которых позировала Левченко на фотографии. Речь идет об Audemars Piguet, стоимость которых может достигать 88 тыс. евро. Эти часы действительно принадлежат Левченко, ведь они указаны в декларации её мужа Торохтия.

OBOZ.UA проанализировал декларацию Торохтия. Оказалось, что неделю назад, 3 июля 2026 года, Левченко подарила своему мужу Mercedes-Benz Maybach 2019 года выпуска. В декларации указано, что автомобиль стоил 1 млн 380 тыс. грн. Хотя в объявлениях стоимость такого автомобиля составляет 3,5–5,3 млн грн.

Стоит отметить, что в декларации, вероятно, по ошибке указан доход Алины Левченко в размере нуля гривен – указанная цифра в формате "0000000". Торохтий в Раде за прошлый год заработал 754,2 тыс. грн (это около 62,8 тыс. грн в месяц до налогообложения).

Также Алина упомянула подарки от отца, Виталия Левченко. Он дарил ей деньги на разные суммы, в частности:

738,3 тыс. грн,

735,7 тыс. грн,

418,2 тыс. грн,

2 млн 595 тыс. грн.

Отец Левченко — футбольный тренер. Виталий Левченко в июле 2022 года возглавил узбекский клуб "Нефтчи" из Ферганы.

Левченко задекларировала десятки предметов роскоши. Самым дорогим предметом среди тех, чья цена четко зафиксирована в документе, является крест с бриллиантами от легендарного ювелирного бренда Graff, оцененный на дату приобретения в 812 870 грн. Graff известен использованием бриллиантов исключительного качества и эксклюзивной огранкой, что автоматически относит его изделия к категории ультралюкса. Сразу за ним по стоимости следуют кольцо с бриллиантами от Bulgari (623 070 грн) и брендовая сумка Fendi стоимостью более полумиллиона гривен.

Судя по блогу Левченко, женщина много путешествует. В частности, она разместила фото из Омана, Италии и других стран.

Впрочем, реальная стоимость этой коллекции может в разы превышать официально указанные цифры. Позиции с пометкой "стоимость неизвестна" скрывают такие сверхдорогие вещи, как часы Rolex и Audemars Piguet, ювелирные наборы Van Cleef & Arpels, а также целую коллекцию сумок Chanel и Dior, рыночная цена каждой из которых на вторичном рынке или в бутиках может начинаться от нескольких тысяч евро и достигать десятков тысяч за эксклюзивные экземпляры

Ювелирные изделия:

Серьги с бриллиантами (бренд неизвестен)

Набор ювелирных украшений ( Van Cleef & Arpels )

) Браслет ( Cartier )

) Браслет ( Bulgari )

) Кольцо ( Van Cleef & Arpels )

) Браслет ( Van Cleef & Arpels )

) Серьги ( Van Cleef & Arpels )

) Кольцо с бриллиантами (Бренд неизвестен)

Подвеска с бриллиантами (бренд неизвестен)

Колье ( Van Cleef & Arpels )

) Кольцо ( Cartier )

) Серьги ( Bulgari )

) Кольцо с бриллиантами

Скандалы с Богданом Торохтием

В июле 2025 года Торохтий проголосовал за спорный законопроект №12414, который ограничивал полномочия НАБУ и САП. Хотя некоторые депутаты уже признали свою ошибку, сам он до сих пор не комментировал это решение.

Торохтий ранее входил в "Слугу народа", но после исключения из этой фракции перешел в депутатскую группу "За будущее".

По данным журналистов, в августе 2022 года нардеп, несмотря на запрет на выезд во время военного положения, отдыхал в Болгарии. Хотя сам он утверждал, что находился за границей в 2021 году, данные из социальных сетей указывали на обратное.

Также расследователи обнаружили ряд признаков на фотографиях его жены в соцсетях, в том числе на совместных снимках, свидетельствующих о том, что Торохтий именно в Болгарии находился в августе 2022 года.

Кроме того, во время полномасштабной войны семья успела сменить ещё три автомобиля: Mercedes-Benz G400, EQS 580 и Range Rover. Все они были зарегистрированы на имя Алины Левченко, которая ответила на это, заявив, что её доходы позволяют ей покупать автомобили.

После журналистских расследований Торохтия был исключен из фракции "Слуга народа". Глава фракции Давид Арахамия призвал его сложить мандат, заявив, что депутат не воспользовался шансом объяснить свое поведение. Однако тот лишь перешел в группу "За будущее".

Алина Левченко же с 2023 года была советником генерального директора ГП "Антонов" и занималась анализом документов предприятия по экономическим и международным вопросам, а также управлением непрофильными активами. После публикации расследования BIHUS.Info в "Укроборонпроме" заявили, что проверят соответствие Левченко требованиям этой должности. Но в июне 2023 года её уволили.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Алина Левченко доводит до банкротства государственное предприятие, которое с декабря 2019 года находится в ведении Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о Центре сертификации и экспертизы семян и посадочного материала.

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