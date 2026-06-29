"Ситуация нестабильна, непонятно, что будет дальше": в стране ЕС выселяют сотни беженцев из Украины

Из-за масштабного сокращения программы предоставления государственного жилья более полутысячи украинских беженцев оказались под угрозой выселения на юге Ирландии. В основном это дети, пенсионеры и жители временно оккупированных или прифронтовых территорий Украины.

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Как сообщает"Радио Свобода", украинцы уже получили уведомления о выселении. Им сообщили, что у них есть три месяца на поиск нового места жительства.

Неясно, что будет дальше

Речь идет о жителях курортного комплекса Trabolgan Holiday Village, расположенного на побережье графства Корк. Он стал убежищем для украинцев в конце 2022 года — беженцы проживают в здешних домиках поодиночке или несколькими семьями вместе. Однако в июне 2026 года жильцы получили электронные письма с требованием освободить помещения в течение трех месяцев.

"Ситуация нестабильна, непонятно, что будет дальше: нас просто выселят, куда-то переселят или могут выселить раньше. Ты находишься в подвешенном состоянии, потому что дети уже ходят в школу. Здесь много людей с оккупированных территорий, которым некуда возвращаться", — говорит беженка Мария из Херсона.

Она отмечает, что не может вернуться в родной Херсон — дом её семьи был повреждён после подрыва Каховской ГЭС, а также в результате российских обстрелов. В то же время отмечается, что самостоятельно арендовать жилье в Ирландии большинство семей беженцев не могут по финансовым причинам.

Реакция ирландских чиновников

В защиту украинских семей выступил депутат парламента Ирландии от этого округа Лиам Квейд. Он провел встречу с выселенцами и обратился непосредственно к руководству правительства.

По его данным, в комплексе сейчас проживают 74 пенсионера и 167 детей, которые уже адаптировались и интегрировались в местные школы. Из-за своей позиции политик даже получил угрозы в социальных сетях.

"Я понимаю, что такое временное жилье не может оставаться неизменным навсегда, но государство обязано здесь проявлять заботу. Любой переходный процесс для этих семей должен быть гуманным, тщательно спланированным и должным образом доведенным до сведения, а не стать очередным потрясением для людей, которые и так уже столько потеряли. Особенно с учетом того, что в последние месяцы Украина подвергается все более интенсивным обстрелам", — говорит Квейд.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин в ответ на запрос депутата пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение правительства. Он подчеркнул, что исполнительные органы должны обеспечить плавный переход для семей, прежде всего с учетом интересов детей, посещающих учебные заведения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Ирландии утвердили пакет радикальных изменений, которые существенно изменят условия пребывания украинских беженцев. Речь идет об их выселении из субсидируемого государством жилья и содействии возвращению на родину.

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