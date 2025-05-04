Швеция планирует повысить выплаты мигрантам за возвращение домой на 3400%: какую сумму хотят установить

Швеция с 1 января 2026 года планирует существенно увеличить выплаты мигрантам, добровольно возвращающимся на родину, – с текущих 900 евро до 32 000 евро на одного взрослого человека. Это рост почти на 3400%, идея которого заимствована из "датской модели", предполагающей активное поощрение к возвращению тех, кто не смог интегрироваться в общество.

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Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в комментарии Euronews. По его словам, действующая система финансовых поощрений фактически не работает.

В 2023 году только одна из 70 заявок на возвращение получила одобрение. "Мы существенно повышаем эту сумму, чтобы помочь тем, кто понимает, что не нашел себя в Швеции, но по разным причинам не может вернуться домой", – отметил премьер. Швеция, по его словам, фактически берёт пример с соседней Дании, которая уже реализовала подобную программу и установила целевое количество добровольных возвращений в 22 тысячи человек.

Кристерссон не скрывает, что инициатива может быть критично воспринята. Однако он убежден, что если люди не интегрируются, государство должно предложить им реальную альтернативу. Миграционная политика, по его словам, должна быть не только гуманной, но и эффективной с точки зрения государственных интересов. Особый акцент премьер сделал на том, что Швеция уже сталкивается с более глубокими проблемами интеграции и оставлять ситуацию без изменений неприемлемо.

Шведское правительство также поддерживает ужесточение ограничений на уровне ЕС. Кристерссон выступил за новый Миграционный пакт и подчеркнул, что лица, получившие отказ в предоставлении убежища, не должны оставаться в Евросоюзе. "Сегодня около 80% людей с негативным решением по убежищу остаются в Европе. Это неприемлемо. В Швеции нам удалось уменьшить этот показатель до 20%, но этого мало", – сказал он.

Глава правительства считает, что нынешний политический климат в Европе благоприятен для принятия решительных изменений в сфере миграции. Учитывая все более жесткое отношение к вопросу мигрантов в странах ЕС, новая программа Швеции может стать частью более широкого тренда по пересмотру старых принципов убежища и интеграции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июня 2025 года в Польше выплаты по программе "800 Плюс" будут доступны только семьям, чьи дети официально учатся в польских школах. Для многих украинских семей это означает необходимость интеграции в образовательную систему Польши или утрату права на помощь.

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