Швейцарцы на референдуме проголосовали за 13 пенсию: что это значит

В Швейцарии провели референдум, на котором жители государства проголосовали за установление 13-й пенсии. Речь идет о дополнительной ежегодной денежной выплате по принципу 13-й бонусной зарплаты, практикуемой в некоторых компаниях в мире.

Поставить этот вопрос на голосование было требованием профсоюзов. Этот призыв поддержало 58% швейцарцев, сообщило в воскресенье, 3 марта, издание "Радио Свобода".

Необходимость увеличения пенсионных выплат профсоюзы аргументировали постоянным ростом стоимости жизни в Швейцарии. Как отмечается, власти государства и бизнес называли предложение финансово необоснованным, однако окончательное решение последовало за избирателями.

Ранее в правительстве Швейцарии предупреждали, что такой шаг потребует повышения налогов и может угрожать финансовой стабильности системы социального обеспечения. В то же время Федерация профсоюзов заявила, что результаты голосования "четко показывают, что правительство, большинство парламента и работодатели слишком долго игнорировали пенсионную проблему".

Средняя пенсия в Швейцарии составляет 2450 швейцарских франков (2780 долларов). Страна считается одной из самых дорогих в мире для проживания.

Как известно, референдумы в Швейцарии проводятся каждые несколько месяцев на национальном, региональном и местном уровнях. Любая идея от общественности может быть выставлена на всенародное голосование, если она наберет 100 тысяч подписей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая из-за войны выехала в Швейцарию, считает, что у этой страны на самом деле много неудобств и проблем. Она рассказала об общепринятых правилах, которые нельзя нарушать, хлебе по 200 гривен и дорогом жилье.

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