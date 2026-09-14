Штраф в размере 34 тыс. грн и лишение прав: комитет Рады поддержал новые меры наказания для водителей

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект № 15358, который предусматривает штраф в размере 17 тыс. грн за чрезмерно громкий выхлоп во время военного положения, а за повторное нарушение — 34 тыс. грн с возможным лишением прав. В то же время законопроект еще не принят, его планируют доработать и вынести на голосование в парламенте, поэтому пока водителей по новым штрафам не наказывают.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, соответствующее решение поддержали 17 членов комитета, а сам документ планируют доработать ко второму чтению.

При этом важно, что речь идет пока только о законопроекте, а не о действующих правилах. Для вступления в силу новых санкций документ должен пройти голосование в Верховной Раде, быть подписан и официально опубликован.

Что предлагает законопроект №15358

Инициатива предусматривает введение административной ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. Особоевнимание авторы документа уделяют автомобилям и мотоциклам, выхлопные системы которых были изменены таким образом, что транспорт создает чрезмерный шум.

По словам Железняка, проблема особенно актуальна в условиях полномасштабной войны. Громкие звуки форсированных двигателей и выхлопных систем в городах могут вызывать дополнительную тревогу среди населения, ведь резкие звуки во время воздушных атак могут ассоциироваться с угрозами с воздуха. Именно поэтому авторы законопроекта предлагают установить значительно более строгую ответственность за такие нарушения.

Какие штрафы могут ввести

В случае принятия законопроекта предлагаемые санкции будут зависеть от того, когда было совершено нарушение — во время военного положения или после его завершения. Во время военного положения за первое нарушение предлагается установить штраф в размере 17 тыс. грн.

Если водителя повторно привлекут к ответственности в течение года, штраф может увеличиться до 34 тыс. грн. Кроме того, за повторное нарушение в период военного положения предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

После прекращения или отмены военного положения предлагаемые санкции должны быть более мягкими. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 8,5 тыс. грн, а за повторное – 17 тыс. грн. Таким образом, максимальное наказание в предлагаемой системе составит 34 тыс. грн с возможным лишением водительского удостоверения.

Почему хотят ужесточить ответственность

В городах регулярно можно услышать автомобили и мотоциклы с модифицированными выхлопными системами. Особенно заметной проблема становится в вечернее и ночное время, когда звук от форсированного двигателя распространяется на значительное расстояние.

В условиях воздушных атак и постоянных тревог резкие звуки могут восприниматься людьми как потенциальная угроза. По мнению авторов инициативы, уменьшение количества чрезмерно громкого транспорта на городских улицах позволит снизить уровень такой шумовой нагрузки.

Отдельно подчеркивается, что подобные звуки могут быть особенно неприятными для людей, имеющих травматический опыт войны. В настоящее время законопроект предусматривает ответственность именно за превышение допустимого уровня шума и соответствующие нарушения, связанные с конструкцией транспортного средства. Не каждый автомобиль с громким звуком автоматически означает незаконную переделку.

В материалах по законопроекту говорится о необходимости определения четких технических критериев допустимого шума. В частности, предлагается установить соответствующие нормативы, которые позволят определять, когда уровень шума от транспортного средства является нарушением.

После одобрения профильным комитетом документ должен пройти дальнейшую парламентскую процедуру. Железняк сообщил, что законопроект планируется доработать совместно с коллегами ко второму чтению. Он также выразил надежду, что голосование по документу в первом чтении состоится уже на этой неделе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит лишь административная ответственность – однако существенная. Так, согласно законодательству, штраф может составлять от 17 000 до 51 000 грн — в зависимости от тяжести нарушения.

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