Штраф 100 тыс. грн и подозрение в диверсии: украинцев могут серьезно наказать за простое действие

В Украине в теплое время года возрастает риск пожаров из-за сжигания травы и сухих листьев. Делать это и так запрещено, а в условиях военного положения такие нарушения могут быть расценены как диверсия. В некоторых случаях штрафы за поджог травы и листьев могут превысить 100 тыс. грн.

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"За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В условиях военного положения поджоги также могут трактоваться как диверсии", – говорится в разъяснении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

К слову, специалисты ГСЧС выявляют пожары и случаи сжигания сухой растительности с помощью беспилотников. Потом они идентифицируют нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.

Штрафы за сжигание травы: сколько платят нарушители

За сжигание травы, листьев, мусора и другой растительности в Украине предусмотрены штрафы: для граждан от 3060 до 6120 грн, для должностных лиц — от 15 до 21 тыс. грн. Если огонь распространяется на большие площади (например, поля, луга и пастбища) или на территории природоохранных зон, штрафы могут быть увеличены.

Самые крупные штрафы, в размере от 90 до 150 тыс. грн, налагаются за уничтожение или повреждение лесных насаждений, зеленых зон вокруг населенных пунктов и вдоль железнодорожных путей. В случае смерти людей во время пожара, также возможно наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Почему нельзя сжигать траву и листья

Сжигать листья, траву и другую растительность запрещено не только из-за пожаров. При активном горении растительных остатков вместе с дымом в воздух выделяется ядовитая смесь. В ее состав входят пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензпирен и т.д.

Кроме того, земляной покров, на котором сжигают траву, восстанавливается только спустя 5-6 лет. Сжигание растительности приводит к загрязнению почв, воздуха и воды, а также может привести к возгоранию в лесных зонах.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским автомобилистам готовят новые штрафы – наказывать хотят за фальсификации пробега авто. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде.

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