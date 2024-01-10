НАПК выдало Шмыгалю предписание из-за рисков коррупции: что обнаружили. Документ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вынесло предписание премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об устранении нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции". Отмечается, что правительство не предоставило 131 постановление для проведения антикоррупционной экспертизы НАПК. Среди них больше всего касаются вопросов таможенной сферы и пересечения границы.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. НАПК также обнародовало текст предписания Шмыгалю:

"В течение 2023 года Кабинет министров Украины допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части ненаправления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы. Среди этих постановлений есть ряд таких, которые касаются общественно важных сфер жизни", – говорится в тексте. В частности, это постановления, которые затрагивают:

утверждение бюджетов фондов социального страхования;

обеспечение жильем некоторых категорий граждан;

вопросы объектов культурного наследия;

вопросы ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ;

создание различных центров поддержки и охраны гражданского населения и т.д.

"Среди таких сфер также лидеры по количеству коррупционных рисков. В частности, правительство не направило для проведения антикорэкспертизы постановления, касающиеся вопросов таможенной сферы, пересечения границы, изменений в порядки использования средств и т.п.", – отметили в НАПК.

Теперь НАПК требует провести служебное расследование. Оно должно установить причины и условия, которые привели к нарушениям.

Также от Шмыгаля требуется принять меры по устранению нарушений. Кроме того, необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Кабмина и центральных органов исполнительной власти.

Предписания НАПК являются обязательными для выполнения. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП – наложение штрафа от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-4250 грн). В случае повторного нарушения штраф увеличивается до от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3400-6800 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шмыгаля уличили в коррупционных связях. Сообщалось, что в окружении премьера – много одиозных и коррумпированных людей, связанных, в частности, со львовскими бизнесменами братьями Дубневичами.

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