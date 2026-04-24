Сезон молодой капусты открыт: в продаже в Украине появились первые партии отечественного овоща. Цены и все детали

В Украине сезон продажи ранней капусты местного производства стартовал с опозданием на две недели из-за холодной весны, но цены ниже, чем в прошлом году. Сейчас молодая капуста в супермаркетах продается по 30-65 грн за килограмм, однако дальнейшее увеличение предложения может удешевить овощ в мае.

О ценах свидетельствует мониторинг OBOZ.UA, а о тенденциях на рынке сообщают аналитики EastFruit.В 2026 году первые небольшие партии молодой белокочанной капусты из украинских хозяйств поступили в продажу примерно на две недели позже, чем в прошлом году.

Причиной стала нестабильная весенняя погода. Длительное похолодание, ночные заморозки и недостаточное количество теплых дней замедлили развитие ранних овощных культур. Особенно это почувствовали фермеры южных и центральных регионов, где традиционно стартует сезон ранних овощей.

Из-за погодных условий фермеры были вынуждены корректировать сроки сбора урожая, что и привело к более позднему выходу продукции на рынок. Впрочем, даже с задержкой украинская капуста быстро начала занимать полки магазинов и оптовых рынков, вытесняя более дорогой импорт.

По состоянию на конец апреля местная белокочанная капуста отгружается фермерами по цене 30-38 грн за килограмм. Эксперты отмечают, что это в среднем на 39% дешевле, чем первые партии ранней капусты в аналогичный период прошлого года.

Весной 2025 года стартовые цены были значительно выше из-за дефицита продукции и дорогой логистики. В 2026 году ситуация стабилизировалась, а конкуренция между импортной и местной продукцией способствовала снижению стоимости.

Параллельно с украинской продукцией на рынке продолжает оставаться и импортная ранняя капуста, в частности производства Северной Македонии. Еще в начале сезона именно импорт обеспечивал основное предложение молодой капусты в магазинах, однако с появлением украинского урожая ситуация начала быстро меняться.

Эксперты прогнозируют, что уже в мае цены на молодую капусту могут продолжить снижаться, особенно если погодные условия будут способствовать более активному сбору урожая. По мере увеличения предложения из открытого грунта стоимость ранних овощей обычно падает еще быстрее.

Аналогичная ситуация наблюдается каждый год, когда на рынок массово выходит продукция из южных регионов страны. Также ожидается снижение стоимости и на другие сезонные овощи – молодой картофель, свеклу, морковь и лук нового урожая.

Цены на капусту в супермаркетах

Согласно данным"Минфин", в среднем розничная стоимость капусты в популярных торговых сетях составляет 68,05 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что по состоянию на 24 апреля в супермаркетах установлены следующие цены на овощ:

"АТБ" – 63,95 грн/кг;

"Сильпо" – 23 грн/кг;

"Ашан" – 37,90 грн/кг.

Цены на капусту на рынках

В то же время, на оптово-розничных рынках ситуация другая, ведь там капуста стоит обычно дешевле, сейчас цены колеблются в пределах 45-60 грн за килограмм, а иногда еще ниже в зависимости от объемов продукции. В частности:

рынок Shuvar Львов – 60 грн/кг (средняя стоимость);

рынок "Столичный" – 48-55 грн/кг (средняя стоимость 50 грн/кг).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активно появляется первая клубника на полках магазинов – это связано с оживлением импорта на старте сезона. Цены на ягоду пока колеблются на уровне 190-289 грн за килограмм. Однако, с середины мая ожидается постепенное и ощутимое снижение стоимости.

