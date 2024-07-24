Семейная пара чиновников в Украине лишится имущества почти на 7 млн грн: ВАКС утвердил конфискацию

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал необоснованными активы семейной пары госслужащих на 6,9 млн грн. Это имущество заместителя одного из территориальных управлений ГБР и его супруги – прокурора областной прокуратуры конфискуют в пользу государства. Формально квартиры и паркоместо, которые фигурируют в деле, были оформлены на родственников чиновников.

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Об этом сообщили в Национальном бюро по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что суд признал необоснованными и взыскал в доход государства:

квартиру в Киеве , приобретенную в собственность в начале 2020 года за почти 3,8 млн грн и оформленную на бабушку ответчицы;

, приобретенную в собственность в начале 2020 года за почти и оформленную на бабушку ответчицы; машиноместо , приобретенное в этот же период за 0,7 млн ​​грн и оформленное на тетю ответчицы;

, приобретенное в этот же период за и оформленное на тетю ответчицы; квартира в столице, оформленная на тетю ответчицы, стоимостью на момент приобретения в 2022 году почти 2,8 млн грн (взыскана будет часть стоимости в сумме свыше 2,5 млн грн).

"НАПК осуществляло мониторинг образа жизни по собственным наработкам в течение 3 месяцев. Так, по результатам этого мониторинга было установлено несоответствие уровня жизни чиновников задекларированным имуществу и доходам", – говорится в сообщении.

Решение суда еще может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС. На это у ответчиков есть 30 дней.

Напомним, кроме гражданской конфискации, в Украине действует процедура национализации имущества подсанкционных лиц. Так, с начала полномасштабного вторжения РФ по июнь-2024 в собственность Украины перешли 58 компаний, принадлежавшие подсанкционным лицам. Из них 13 принадлежали россиянам, а остальные имели учредителей, связанных с агрессором или поддерживавших войну.

Эти компании были изъяты посредством внутренних санкций, чтобы взыскать активы в доход государства. Такой процесс изъятия имущества подсанкционных лиц достаточно сложный:

сначала Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен принять решение о применении санкций к конкретному человеку, которое вводится в действие указом Президента Украины;

если санкция включает блокирование активов, Министерство юстиции обращается в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с заявлением о взыскании активов подсанкционного лица в пользу государства;

ВАКС принимает решение в судебном порядке. В этом случае государство может взыскать не только активы, прямо принадлежащие этому человеку, но и те, которыми оно может распоряжаться через других лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине через суд национализируют имущество двух российских олигархов. Активы оценивают более чем в 1 млрд грн.

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