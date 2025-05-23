СБУ отобрала у россиян землю под Киевом: сколько гектаров находилось в собственности граждан РФ

В Украине разоблачили сразу 176 граждан России, владевшими землей в Киевской области общей площадью около 100 га. В настоящее время участки возвращены в собственность Украины.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Там отметили: речь идет о земле, которую россияне получили в собственность как наследство еще до начала полномасштабной войны.

"В соответствии с действующим законодательством, только граждане Украины имеют право владеть землями сельхозназначения, а иностранцы – нет. Следовательно, агроугодия зарубежных собственников в течение года подлежат отчуждению на баланс Госгеокадастра", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: обнаружить владение россиянами земли под Киевом удалось "благодаря проверке реестров Госгеокадастра". В настоящее время эти конфискованные сельхозугодия переданы на учет управления этого органа.

Из Германии экстрадировали подозреваемую топ-чиновницу по делу о коррупции в Госгеокадастре

Ранее же Украина добилась экстрадиции из Германии участницы схемы по завладению земельными участками в Киевской области общей площадью более 1 200 га. Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 1,8 млрд грн.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), речь идет об экс-начальнице ГУ Госгеокадастра в Киевской области. Журналист Олег Новиков уточнил, что это Людмила Приходько, которую 5 марта прошлого года объявили в международный розыск.

В Украине Приходько предстала перед судом. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

Приходько фигурирует в деле о завладении землей в Пуще-Водице и Фастове Киевской области. Кроме нее в деле также фигурируют:

экс-руководитель этого же ГУ Госгеокадастра и первый заместитель руководителя ГП "Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" Олег Левченко. Сейчас он вышел из-под стражи под залог в 3 млн грн;

экс-и.о. председателя Госрезерва Дмитрий Бабак;

еще 9 подозреваемых.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили преступную схему с вымогательством взяток за проведение экспертной оценки земли и выдачу положительных рецензий. Подозрения объявлены депутату Черкасского облсовета и двум соучредителям компании, которая систематически предоставляла "платные оценки".

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