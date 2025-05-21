Коррупция в Госгеокадастре почти на 2 млрд грн: из Германии экстрадировали подозреваемую топ-чиновницу

Украина добилась экстрадиции из Германии участницы схемы по завладению земельными участками в Киевской области общей площадью более 1200 га. Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 1,8 млрд грн.

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Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), речь идет об экс-начальнице ГУ Госгеокадастра в Киевской области. Журналист Олег Новиков уточнил, что это Людмила Приходько, которую 5 марта прошлого года объявили в международный розыск.

"В марте 2025 года лицо задержали на территории ФРГ и впоследствии удовлетворили экстрадиционный запрос Украины. Передача подозреваемой сотрудникам НАБУ состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец-Корчева"", - говорится в сообщении НАБУ.

В Украине Приходько предстала перед судом. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

В чем подозревают Людмилу Приходько: детали схемы

Людмила Приходько работала начальником главного управления Госгеокадастра в Киевской области в 2017-2019 годах. Была уволена тогда премьером Алексеем Гончаруком, который аргументировал это именно коррупционными схемами с выдачей госземель.

Приходько фигурирует в деле о завладении землей в Пуще-Водице и Фастове Киевской области. Кроме нее в деле также фигурируют:

экс-руководитель этого же ГУ Госгеокадастра и первый заместитель руководителя ГП "Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" Олег Левченко. Сейчас он вышел из-под стражи под залог в 3 млн грн;

экс-и.о. председателя Госрезерва Дмитрий Бабак;

еще 9 подозреваемых.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Левченко, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с высокопоставленными чиновниками в различных сферах, разработал схему завладения сельскохозяйственными землями, которые находились в постоянном пользовании государственных предприятий на территории Киевской области. Для этого он привлек других соучастников - они искали участников АТО с правом на бесплатное получение земельного участка.

Детективы и прокуроры установили два эпизода преступной деятельности - завладение почти 920 га государственной земли ГП "ОХ "Дмитровка" в Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица" в окрестностях Киева. На все земли был наложен арест и выдан запрет на застройку и изменение целевого назначения - это позволило сохранить их для общины Киевщины.

В августе 2023 года 5 участникам организованной группы сообщили о подозрении. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на Житомирщине разоблачили земельную коррупцию, которая нанесла 54 млн грн убытков. О подозрении объявили экс-руководителю областного Госгеокадастра Александру Смолянюку.

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