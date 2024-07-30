"Самую редкую монету" продадут на аукционе: почему коллекционеры готовы биться за нее

В Австралии собираются продать на аукционе уникальную монету стоимость которой, как ожидается, превысит $100 тыс. В мире существует лишь пять таких монет

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Уникальность монеты заключается не только в ее редкости, но и в том, что Королевский Австралийский монетный двор она посвящена олимпийской сборной страны и выполнена из чистого золота. Диаметр монеты – 7,47 см, а вес – 1 кг, поэтому ее фактическая стоимость значительно выше – около $118 тыс. сообщает Yahoo Finance.

На аверсе изображена глава Содружества наций, в которое входит Австралия, ныне покойная королева Елизавета II. На реверсе – символика Австралии и 32 спортивных дисциплин, в которых соревновались участники Олимпийских игр в 2016 году.

После чеканки пять уникальных монет номиналом в 3000 австралийских долларов ($1 961) были проданы за 80 тыс. долларов. Аукцион состоится 30 июля в Государственной библиотеке Нового Южного Уэльса в Сиднее.

"Это действительно самая редкая монета Австралии – их было отчеканено всего 5 штук. Это фактически самый маленький тираж из возможных. Если вы хотите собрать лучшую коллекцию австралийских монет, вам необходимо владеть именно ею", – говорит Джим Нобл, директор аукционного Noble Numismatics, который организует торги.

Нынешний владелец монеты решил выставить ее на аукцион из-за отсутствия подходящего места для хранения, а также потому что он оказался на Олимпиаде-2024 в Париже. Аукцион уже вызвал ажиотаж в мире коллекционеров — на мероприятии зарегистрировались сотни участников.

Кроме того, с молотка пустят похожую монету номиналом в 30 австралийских долларов, но из серебра (предполагаемая стоимость лота $1500). Также планируют продать некоторые другие редкие австралийские монеты: пенни 1930 года, аделаидский фунт (1852 год), 15 пенсов Нового Южного Уэльса (1813 год) и 5 шиллингов Нового Южного Уэльса (1813 год).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Великобритании выставили на продажу редкую 70-летнюю монету номиналом 1 пенни с королем Георгом VI на аверсе. Еще до начала торгов стоимость монеты превысила ее номинал в 20 миллионов раз.

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