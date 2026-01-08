Сами виноваты? "Слуга народа" рассказала, почему украинцам отказывают в праве на компенсации из-за войны

Украинцы подали в Международный реестр убытков (Register of Damage for Ukraine – RD4U) почти 90 тыс. заявлений в 14 категориях. Тем не менее, многие не смогли получить право на компенсацию – ведь не сумели правильно задокументировать ущерб, нанесенный в результате российской вооруженной агрессии.

Об этом OBOZ.UA сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила, что самыми распространенными ошибками являются:

Путаница в категориях.

Нехватка доказательств.

Неподача заявления из-за неидеального пакета документов.

В частности, пояснила Шуляк, украинцы часто путают категории причиненного ущерба. К примеру, подают заявление о потере дома там, где следует заявлять о повреждении или уничтожении жилья или наоборот.

"Путают категории A3.3 и A3.1. Категория A3.3 – это сам факт потери дома и расходы на аренду, получение или приобретение нового жилья. Но если человек является владельцем и жилье повреждено или уничтожено, нужно подать отдельное заявление в A3.1", – объяснила нардеп.

Кроме того, распространенным случаем, по ее словам, является подача одного заявления от семьи вместо отдельных от каждого из ее членов. А также неуказание:

Ориентировочной суммы ущерба.

Логики расчета этой суммы.

Помимо этого, отмечается, при обращении за компенсацией граждане нередко не добавляют доказательств проживания в поврежденном или разрушенном жилье. Особенно часто это случается, когда люди не были официально зарегистрированы по адресу.

Также, подчеркивается, встречаются случаи, когда украинцы откладывают подачу заявления из-за, по их мнению, недостатка доказательств. Либо же не решают вопрос с подтверждением права собственности.

"Даже если вы не были официально зарегистрированы по адресу, и, например, арендовали жилье, это не блокирует подачу: нужно просто собрать и добавить достаточное количество доказательств, что это было ваше место жительства. И обязательно дайте ориентировочную сумму заявления и кратко объясните, как вы его посчитали", – призвала Шуляк.

Можно ли подать заявление на компенсацию, если право на имущество официально не зарегистрировано

При этом она подчеркнула: часто украинцы "не подаются вообще" на получение компенсации. Причиной же этого, по ее словам, является неверие, что без идеального пакета документов это невозможно".

"Особенно это заметно по категории для жилья на частично оккупированных территориях. Но даже если у вас нет подтверждений, что ваше имущество там уничтожено, вы все равно можете подать заявление именно о потере доступа/контроля к нему", – акцентировала нардеп.

Более того, отмечается, если право на имущество не зарегистрировано в Госреестре прав на недвижимость (ГРРН), его следует зарегистрировать. А если это невозможно – все равно можно подать заявление, "но нужно показать доказательство попытки регистрации".

А если жилье уже отремонтировали?

В то же время, подчеркивается, если жилье было отремонтировано, это не лишает права подачи заявления на компенсацию. Однако к нему стоит добавить доказательства:

Проведения ремонтов.

Их стоимости.

"Приобретение уже поврежденного объекта не дает оснований заявлять "старые" повреждения в этой категории", – объяснила Шуляк.

Проблема с Дією

Отдельной проблемой, по ее словам, является отсутствие у украинцев четкого понимания, что подать заявление в реестр можно только через портал Дія. Т.е., через сайт, а не через приложение. Из-за чего, признала она, некоторые люди хотят, но не могут обратиться за компенсацией.

"Для граждан Дія – это, прежде всего, приложение, поэтому логично, что люди пытаются отправиться в RD4U именно таким образом. Однако через приложение вы можете ознакомиться с перечнем 14 доступных категорий убытков, а уже подавать заявление нужно только через портал Дія – в личном кабинете", – акцентировала Шуляк.

Денег сразу не дают

Еще одной распространенной ошибкой, по словам нардепа, является непонимание многими украинцами того, что RD4U – это лишь первый этап компенсационного механизма, целью которого является исключительно фиксация убытков. Вместо этого люди часто ожидают, что после подачи заявления им выдадут компенсацию за ущерб – однако первые выплаты, по ожиданиям, будут проведены не ранее второй половины 2027 года.

"16 декабря в Гааге подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Именно она будет определять конкретные суммы компенсаций для людей, бизнеса и государства. Однако для этого требуется еще 25 ратификаций, необходимых для вступления Конвенции в силу и начала работы Комиссии", – рассказала Шуляк.

