С пенсионной карты украинца списали 43 тыс. грн: пенсионер в суде заставил ПриватБанк вернуть все деньги и выплатить моральную компенсацию

Деснянский районный суд Чернигова обязал ПриватБанк выплатить пенсионеру моральную компенсацию в размере 5 тыс. грн, а также вернуть на его пенсионный счет похищенные 42,9 тыс. грн. Мошенники сняли средства со счета, получив доступ к Приват24, поэтому банк отказался добровольно компенсировать убыток.

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Об этом говорится в решении по делу №750/3181/26 от 10 июля 2026 года. Так, еще в конце прошлого года пенсионер получил в приложении "Приват24" уведомление о том, что ему не могут вернуть похищенные со счета 42,9 тыс. грн. Причина отказа — транзакция была подтверждена паролем из SMS или другим способом.

То есть в банке уверены, что пенсионер сам передал мошенникам информацию, необходимую для проведения платежа. Однако мужчина с таким решением банка не согласился.

"С целью возврата незаконно списанных средств со своего счета истцом 15.12.2025 было направлено письмо председателю АО КБ "ПриватБанк". В письме от 04.01.2026 банк отказал в возврате денег, поскольку списание средств сторонним интернет-ресурсом произошло после ввода номера карты, CVV-кода, срока действия, операция была подтверждена с помощью "Технологии безопасности 3-D Secure" (VerifiedByVisa или MasterCardSecureCode), в "Приват24" поступило push-уведомление для подтверждения", — говорится в материалах дела.

Служба безопасности банка установила, что для входа в приложение был использован нетипичный телефон, а соединение произошло из другого населенного пункта. То есть, вероятно, мошенник в другом городе получил доступ к банковскому приложению и финансовому номеру пенсионера и похитил средства.

"Постороннее лицо, войдя в "Приват24" клиента, произвело оплату в интернете с вводом данных карты и подтверждением через 3-D Secure.Ответчиком по данному делу не доказано совершение истцом действий или бездействия, которые способствовали утрате, незаконному использованию персонального идентификационного номера (кода) или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции по платежной карте", – говорится в материалах дела.

При этом, согласно IP-адресу, операции по карточному счету истца с нетипичного устройства были инициированы в Одесской области, в то время как истец находился в Чернигове и в тот же день в 20 ч. 34 мин. (то есть незадолго до списания средств со счета) покупал продукты в магазине АТБ в Чернигове.

Суд удовлетворил иск пенсионера. Банк обязан вернуть пенсионеру все похищенные средства, а также возместить моральный ущерб в размере 5 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Франковский районный суд Львова отказал "ПриватБанку" в взыскании задолженности с клиентки и частично удовлетворил ее встречный иск. Суд обязал банк списать кредитный долг в размере 142,7 тыс. грн, возникший в результате действий мошенников, вернуть списанные средства и выплатить женщине компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тыс. грн.

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