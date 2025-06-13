С 1 июля украинцам будут выплачивать по 4500 грн: как получить деньги

Уязвимые слои украинского населения будут получать от государства до 4500 грн на человека. Деньги будут выплачивать в рамках экспериментального проекта предоставления базовой денежной помощи, который стартует в июле.

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Старт инициативе был положен с постановлением Кабинета министров №371 от 25 марта 2025 года "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи". Эта программа предусматривает объединение нескольких видов выплат в одну.

Предполагается, что с 1 июля такую социальную помощь будут предоставлять слабо защищенным слоям населения. А именно:

малообеспеченным семьям;

многодетным семьям;

одиноким родителям;

детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать ребенка или неизвестно их местонахождение.

С 1 октября программу расширят. После этой даты базовую социальную помощь смогут получать и другие уязвимые категории населения.

Собственно размер выплаты не является фиксированным – сумма будет зависеть от количества человек в семье, а также уровня дохода. Ее будут рассчитывать как разницу между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Базовый размер базовой величины – 4500 гривен, но выплачивать ее будут следующим образом:

на первого члена семьи – 100% от базовой величины (4500 гривен );

); на детей – 100%;

на других совершеннолетних членов семьи – 70% (3150 гривен);

Лица пенсионного возраста, не имеющие достаточного стажа для получения пенсии, также имеют право на выплату. Она будет зависеть от количества страхового стажа:

менее 10 лет – 53% (2385 гривен );

); от 10 до 20 лет – 62% (2790 гривен );

); от 20 до 30 лет – 70% (3150 гривен );

); 30 лет и более – 88% (3960 гривен).

Для назначения базовой денежной помощи, нужно подать заявление и подтвердить категорию уязвимости соответствующими документами. Это можно сделать двумя способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через мобильное приложение Дія.

Средства будут выплачивать одному из членов семьи – уполномоченному представителю, тому, кто обратился за назначением помощи. Помощь назначается на шесть месяцев с возможностью продления.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине ввели помощь для похищенных или принудительно депортированных Россией детей. Теперь после возвращения на подконтрольную властям территорию они смогут получить от государства 50 тыс. грн. Для этого их законному представителю надо обратиться в Государственную службу по делам детей.

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