Россиян, продающих картофель без регистрации как индивидуального предпринимателя, ждет штраф до 2000 рублей. А если овощи были выращены из собственных клубней, наказание увеличится еще сильнее.

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РосСМИ предупредили садоводов страны-агрессора о том, что продавать можно только овощи, семена для которых были куплены в специально предназначенных для этого магазинах. В противном случае их ждет штраф в размере 500 рублей (228,5 грн), поскольку это нарушает правила производства семян сельскохозяйственных растений. А вот за продажу без регистрации придется заплатить 500-2000 тыс. рублей.

Кроме того, режим диктатора Владимира Путина уготовил для россиян-дачников несколько других "приятных" сюрпризов. В частности, им запрещено выращивать вьющееся растение ипомею трехцветную, которая часто используется для вертикального озеленения.

В феврале 2024 года этот цветок внесли в список наркосодержащих растений – его семена содержат психоделическое вещество эргин, которые вызывает галлюцинации и может приводить к зависимости. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение до 2 лет при обнаружении на участке более 10 таких растений, а за особо крупные плантации – до 8 лет.

Кроме того, в Земельный кодекс и законодательство РФ хотят внести поправки, позволяющие штрафовать за участки, неприведенные в "пригодное для использования состояние". При этом то, что многие участки используются только для отдыха, авторов поправок не интересует.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за падения российской экономики граждане страны-агрессора готово массово отказываться от зарплатных амбиций для сохранения работы. К снижению зарплаты готов каждый третий россиянин – это новый исторический рекорд.

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