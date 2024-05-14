У нового бизнеса режиссера "Слуги народа" обнаружили госконтракты на 774 млн грн – Bihus.Info

Компания Алексея Кирющенко – близкого знакомого президента Украины, за полгода получила контракты на поставку электроэнергии на сумму более 750 млн грн. Продажей электроэнергии он занялся только в середине 2023 года, до того не был причастен к коммунальному бизнесу.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, в августе 2023 года он приобрел 49% компании "Эл-энерго", которая была создана в сентябре 2022 года (в ноябре получила лицензию на поставку электроэнергии), остальные права достались Александру Хандриге.

До прихода новых владельцев "Эл-энерго" не вела деятельности. После этого компания начала получать заказы от коммунальных и государственных предприятий: с октября-2023 по апрель-2024 было заключено 12 контрактов на поставку электроэнергии на общую сумму 774 млн грн (многие соглашения заключены до конца года, поэтому цена и объемы поставок еще могут быть изменены).

Кирющенко уклонился от ответов на прямые вопросы журналистов об этом бизнесе.

Алексей Кирющенко сотрудничал с проектами студии "Квартал 95", в частности был режиссером и сценаристом сериала "Слуга народа", а также был задействован в сериалах "Сваты" и "Папик". Кроме того, он был привлечен к разработке концепции телеканала "Дом", был также членом Наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

В сентябре 2023-го вместе с продюсером Артемом Колюбаевым (бывший бизнес-партнер по кинопроизводству главы Офиса президента Андрея Ермака) стал совладельцем компании-производителя БПЛА Culver. Продюсер и режиссер получили во входящих в Culver компаниях по 5%.

Также OBOZ.UA писал о масштабной схеме завладения электроэнергией на сумму более 716 млн грн. По версии следствия, к хищениям причастна компания, которую связывают с Игорем Коломойским.

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