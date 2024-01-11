В Украине вскрыли масштабную схему хищений электроэнергии: фигурирует компания из орбиты Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследуют схему завладения электроэнергией более чем на 716 млн грн. По версии следствия, к хищениям причастна компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

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Об этом говорится в сообщении НАБУ. Отмечается, что в марте 2022 года "Юнайтед Энерджи" закупила у ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электроэнергию на сумму свыше 716 млн грн., несмотря на уже существующую задолженность.

Руководитель департамента "Укрэнерго" при этом не остановил продажу. Гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления этого банка приняла единолично и с нарушением процедуры.

В дальнейшем электроэнергию продали участникам рынка. Вырученные средства вывели за границу, а плату за поставленную электроэнергию "Укрэнерго" так и не получило.

Когда "Укрэнерго" попыталось обратиться к банку-гаранту, то получило отказ. В результате о подозрении сообщили:

организатору схемы;

директору департамента "Укрэнерго";

главе правления коммерческого банка;

директору частной компании.

На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест. Также были заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.

"При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих иностранных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров", – отметили в НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский олигарх Игорь Коломойский должен находиться под стражей до 26 января 2024 года. Альтернатива этому – внесение залога, сумма которого была снова уменьшена – до 2 млрд 700 тыс. грн.

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