Раскрыта схема распространения фальшивок в Украине: куда попали поддельные гривни

В Украине в большинстве материалов судебных дел по статье 199 УКУ (изготовление, хранение, сбыт поддельных денег) идет речь о небольших суммах. При этом чаще всего в суды попадают дела, однако, мелких фальшивомонетчиков, которые уже имели судимости. Для сбыта они чаще покупают технику на OLX, товары на стихийных рынках, в небольших магазинах.

К примеру, как говорится в материалах дела 11-кп/807/425/24 в Запорожье и области двое ранее судимых мужчин собственными силами смогли распространить фальшивые гривны и в своем, и в соседнем городах. Следствием было установлено относительно небольшие суммы фальшивых гривен, которыми за один раз пользовались фальшивомонетчики.

Среди каналов распространения:

объявления в OLX. Знакомый фальшивомонетчик, который без разрешения взял у них фальшивые деньги, приобрел за них копировальную технику "Эпсон" L800 и сканера "Эпсон" V330. Объявление о продаже техники он увидел на OLX;

общественный транспорт. У водителей нет возможности тщательно разглядеть купюры, деньги в маршрутках и автобусах принимают во время движения. Потому через общественный транспорт могут легко распространять фальшивые гривны;

стихийная торговля и маленькие магазины. Преступники также использовали фальшивки для покупки продуктов, одежды в небольших магазинах и стихийных местах торговли. К примеру, в одном из магазинов за фальшивые гривни приобрели "одну бутылку водки "Гриндей" 0,5 л, твердый сыр и колбасу "Московская".

Мошенники используют купюры двух номиналов: 500 и 200 грн. Это подтверждает и статистика НБУ и ассортимент онлайн-магазинов. Купюры попадают в публичный транспорт, в киоски, магазины, на рынки. При попытке легализовать деньги чаще всего и попадаются фальшивомонетчики.

Именно поэтому вместо того чтобы самостоятельно использовать напечатанные купюры, преступники их продают. Самостоятельно избавиться от большого количества фальшивок практически невозможно. Их не примут ни в одной из касс, ими невозможно расплатиться ни в одном из крупных магазинов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине банки массово блокируют карты без уведомления. Клиент отмечает, что доступ к его счету ограничен уже после блокировки. Заблокировать карту могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п.), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

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