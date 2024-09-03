Раскрыт важный секрет: когда лучше покупать доллар и как меняется курс в течение дня

В Украине при покупке доллара стоит учитывать рыночный тренд. Если доллар дорожает, лучше покупать валюту сразу, когда появилась такая возможность.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В период относительной стабильности на рынке курс может оставаться неизменным в течение дня – в таком случае время проведения операции не имеет принципиального значения. А вот если вам нужно продать доллары, чтобы купить гривню, в период девальвации желательно сделать это как можно позже.

"Если же нужно продать определенную сумму валюты на необходимые расходы в гривне во время девальвационного тренда, спланируйте эту операцию как можно ближе к моменту расчета в гривне. Это позволит получить дополнительную гривню за счет прироста курса иностранной валюты, что особенно заметно на операциях с большими суммами. Также рекомендуем пользоваться механизмом временной фиксации курса у оператора валютного рынка", – объясняют в КИТ Group.

В некоторых обменниках, в том числе в КИТ Group, можно зафиксировать курс на 60 минут. При этом, как говорят аналитики, покупка валюты может быть более выгодной в начале недели, особенно во вторник-среду, когда на рынке устанавливается равновесие после выходных. Лучшее время для покупки валюты – это утро, когда банки и обменники устанавливают свои курсы и еще не откорректированы рыночной активностью в течение дня.

"Но следует учитывать возможные изменения курса под влиянием новостей или событий на международных рынках. В пятницу цена покупки валюты может возрастать из-за повышенного спроса на нее перед выходными. А вот для продажи валюты, особенно налички, или обмена с валютной банковской карты на гривневую конец недели и выходные дни – не самое лучшее время. Именно в эти дни возрастают расходы людей на покупки или отдых, что часто связано с необходимостью продажи валюты. Поэтому операторы валютного рынка часто занижают перед выходными курс покупки валюты у клиентов", – рассказывают в компании.

Также следует отметить, что в некоторых случаях курс доллара может устанавливаться индивидуально. Если вы продаете относительно большую сумму (тысячи долларов), то в некоторых компаниях можно договориться о более выгодных условиях.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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